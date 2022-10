Que pouvez-vous faire avec la nouvelle télécommande Alexa Pro ?

Amazon sait que de nombreux utilisateurs passent des heures et des heures devant la télévision à regarder toutes sortes de séries et de films en streaming. Si vous faites partie de ceux qui possèdent un appareil avec Fire TV et qui ne ratent aucun épisode de la série tendance, faites attention, car ce nouveau produit est peut-être fait pour vous. Il s’agit de la nouvelle télécommande Alexa Pro, un appareil haut de gamme qui améliore encore l’expérience d’utilisation de l’équipement Fire TV.

La nouveauté d’Amazon est un contrôleur amélioré

Amazon a profité de cette fin septembre pour renouveler entièrement bon nombre de ses appareils domotiques. Côté divertissement, le Fire TV Cube a été mis à jour, et parallèlement a été introduite une nouvelle télécommande vraiment intéressante : l’Alexa Pro.

Alexa Pro est une télécommande premium qui va au-delà de la télécommande par défaut sur les appareils Fire TV Stick. Ses principales nouveautés sont les suivantes :

Ne perdez plus le contrôle

Peu importe à quel point vous regardez entre les coussins du canapé, la télécommande que vous recherchez apparaîtra la troisième ou la quatrième fois que vous les fouillerez. Avec Alexa Pro, vous le ferez du premier coup.

Il vous suffit de dire « Alexa, trouve la télécommande » et l’appareil commencera à émettre des sons pour que vous puissiez le localiser en quelques secondes. Si vous aimez beaucoup perdre la télécommande et que vous désespérez en la cherchant, cette fonctionnalité est déjà largement suffisante pour vous la procurer.

boutons personnalisables

Dans ce nouveau périphérique, vous avez une totale liberté pour personnaliser ce que font les boutons. De l’attribution de raccourcis à la configuration des commandes Alexa. Et ce n’est pas limité à la télévision. Vous pouvez utiliser la télécommande pour lancer une routine, comme allumer toutes les lumières ou les atténuer pour une meilleure ambiance avant de commencer à regarder un film.

Rétroéclairage

Lorsque vous utilisez Alexa Pro dans un environnement faiblement éclairé, ses boutons s’allument pour que vous puissiez toujours voir sur quels boutons vous appuyez.

Prix, disponibilité et compatibilité

L’Alexa Pro est déjà vendu sur Amazon. Il a un prix de lancement de 39,99 euros.

Si vous êtes intéressé, vous devez d’abord vérifier qu’il est compatible avec l’appareil Fire TV que vous avez déjà chez vous, comme nous vous l’expliquons ci-dessous.

Attention, il n’est pas compatible avec toutes les Fire TV

Malheureusement, cette nouvelle télécommande n’est pas compatible avec tous les téléviseurs Amazon Fire qui ont été vendus jusqu’à présent.

L’Alexa Remote Pro est compatible avec pratiquement tous les téléviseurs Fire et les téléviseurs intelligents exécutant FireOS. Cependant, les Fire TV de première et deuxième génération ne sont pas compatibles avec cet appareil. Le Fire TV Stick de première génération n’est pas non plus compatible.

Le lien vers Amazon qui apparaît dans cet article est un lien d’affiliation. La sortie peut recevoir une commission si un achat est effectué par son intermédiaire, bien que cela n’affecte pas le prix que vous payez pour l’article. La décision d’inclure le lien est prise sur la base de critères éditoriaux et sans répondre à aucune demande des marques mentionnées.