La Journée de l’IA de Tesla propose un véritable prototype Optimus et d’autres mises à jour FSD

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? L’année dernière, le PDG de Tesla, Elon Musk, a dévoilé l’intention de l’entreprise de livrer un prototype de robot fonctionnel d’ici 2022. Cependant, tout ce que nous avons obtenu, c’est une personne dansant en body et la promesse de progrès. La Journée de l’IA 2022 d’aujourd’hui a montré la première preuve de ces progrès.

La Journée de l’IA de Tesla est un événement annuel où l’entreprise présente les technologies à venir et présente sa roadmap pour le développement futur. Bien que les démonstrations technologiques soient un grand attrait pour tout passionné de Tesla, l’événement vise à attirer de nouveaux talents pour rejoindre Tesla et à soutenir le portefeuille technologique en constante expansion de l’entreprise. Cette année, la présentation s’est concentrée sur les efforts de Tesla en matière de robotique et sur les développements de la conduite entièrement autonome (FSD).

Le but de AI Day est de montrer l’immense profondeur et l’étendue de Tesla dans l’IA, le hardware de calcul et la robotique – Elon Musk (@elonmusk) 1 octobre 2022

Contrairement à l’annonce initiale de Musk en 2021, la présentation s’est ouverte sur le robot prototype actuel de Tesla, Bumble C. L’automate, qui a lentement parcouru la scène pour donner à la foule une démonstration des progrès de l’entreprise, sert de base à l’itération de production cible de Tesla. connu sous le nom d’Optimus. Selon Musk, le prototype Bumble C a été construit et fonctionnel dans les six mois suivant l’annonce initiale de l’entreprise.

Bien que l’équipe de Boston Dynamics ne s’inquiète pas beaucoup pour l’instant, compte tenu des antécédents de l’entreprise en matière d’innovation sur les marchés de l’aérospatiale et des véhicules électriques, il y a de bonnes raisons de croire qu’un programme de robotique Tesla réussi n’est pas une question de » si », mais plutôt « quand ».

La présentation d’Optimus a mis en évidence plusieurs des fonctionnalités actuelles et prévues du prototype. Le robot de 73 kilogrammes (160 livres) est alimenté par une batterie de 2,3 kWh située au centre de son torse. Le circuit imprimé unique du pack comprend toute l’électronique intégrée requise pour gérer la détection, la distribution et la charge de l’alimentation.

Le pack aide également à alimenter le cerveau du bot, un système sur puce (SoC) basé sur Tesla, qui gère des tâches telles que le traitement visuel, l’audio et les communications, les décisions en temps réel et la sécurité des appareils. Tesla a utilisé sa technologie de modélisation des collisions automobiles pour simuler des chutes, collecter des données et, finalement, créer des conceptions physiques pour protéger ces composants critiques contre les dommages.

La présentation a abordé plusieurs autres fonctionnalités, telles que les mains du bot et les capacités de navigation. Optimus comportera cinq doigts et un pouce opposable sur chaque main, permettant une saisie, une préhension et une manipulation d’objet très adroites. Le hardware et les logiciels de navigation visuelle utilisés sont basés sur la technologie qui prend actuellement en charge les véhicules autonomes de Tesla. La présentation de l’IA Day comprenait plusieurs exemples des capacités de manipulation et de navigation d’objets du bot.

La présentation est ensuite passée de la robotique à un autre sujet brûlant : le système Full Self-Driving (FSD) de Tesla. La présentation a abordé plusieurs avancées et mises à jour liées à FSD, y compris les capacités de socket de décision basées sur l’IA du système, les facteurs affectant la cartographie 3D du système, les optimisations de formation de modèles vidéo et les problèmes liés à la fonction Lane Networks de FSD. L’équipe affirme que la base d’utilisateurs du programme est passée de 2 000 utilisateurs en 2021 à plus de 160 000 utilisateurs en 2022.

La tentative de Tesla d’attirer de nouveaux talents sera vitale pour que l’entreprise atteigne ses objectifs dans les années à venir. Musk dit qu’il veut avoir un robot humanoïde fonctionnel le plus rapidement possible en utilisant la même discipline de conception, de développement et de production que leur gamme de véhicules électriques. En cas de succès, cela se traduirait par un robot à faible coût, à volume élevé et à haute fiabilité qui peut être produit en série et fourni aux utilisateurs pour moins de 20 000 $.