Ubisoft veut transférer les achats Stadia sur PC

Facepalm : Lorsque Google a annoncé la mort imminente de Stadia jeudi, il a promis de rembourser les clients mais n’a pas donné aux développeurs la même garantie. Certains doivent ramasser les morceaux, tandis que d’autres s’engagent à aider les joueurs à déplacer les achats et la progression du jeu vers d’autres plateformes. Les joueurs peuvent télécharger la progression à partir de Google Takeout.

Si vous avez acheté des jeux Ubisoft sur la plate-forme Stadia bientôt disparue de Google comme Assassin’s Creed Valhalla ou Far Cry 6, Ubisoft essaie de trouver un moyen de transférer ces achats sur PC. Io Interactive aussi veut pour aider les joueurs de Hitman à migrer vers d’autres plateformes.

Ubisoft promet de partager plus de détails sur ses plans de migration Stadia et sur la manière dont la fermeture de la plateforme affecte les clients qui se sont abonnés à Stadia via Ubisoft+. Les achats se traduiront probablement par des clés pour le lanceur d’Ubisoft puisque la société ne vend pas ses versions récentes sur Steam.

En attendant, les utilisateurs peuvent exporter leurs fichiers de progression en se connectant à Google Takeout avec le même compte qu’ils utilisent pour Stadia. Cochez ensuite la case à côté de « Stadia » lorsque vous sélectionnez les données à télécharger. Les données sont exportées vers des fichiers zip que les utilisateurs peuvent télécharger à partir d’un e-mail ou passer à un service cloud.

Bien que Stadia fermera ses portes le 18 janvier 2023, nous sommes heureux d’annoncer que nous nous efforçons de transférer les jeux que vous possédez sur Stadia sur PC via Ubisoft Connect. Nous aurons plus à partager concernant des détails spécifiques ainsi que l’impact pour les abonnés Ubisoft+ à une date ultérieure. — Assistance Ubisoft (@UbisoftSupport) 30 septembre 2022

Après avoir extrait les fichiers Takeout localement, les utilisateurs trouveront les fichiers de sauvegarde Stadia sous Takeout > Stadia > GAMING > GAME_SAVE. Copier les données de progression à utiliser dans les jeux PC locaux indique déterminer où chaque titre stocke ses fichiers de sauvegarde, qui varient selon le titre. Le PCGamingWiki est une bonne ressource pour trouver où les jeux stockent les fichiers de progression.

Une autre partie de l’écosystème de streaming de jeux de Google que les clients aimeraient migrer vers d’autres plates-formes est le contrôleur, qui ne fonctionne actuellement qu’avec Stadia. Le contrôleur Stadia pourrait constituer une manette de jeu appropriée pour un PC ou une console avec le bon logiciel. Certains ont demandé à Google de publier un driver pour le rendre compatible avec le PC, ce qu’Amazon a fait pour son contrôleur Luna. D’autres utilisateurs souhaitent que Google rende le firmware du contrôleur Stadia open source afin qu’eux-mêmes ou la communauté au sens large puissent le personnaliser eux-mêmes.

Fait inquiétant, certains développeurs travaillant sur les jeux Stadia n’ont entendu parler de la décision de Google de le fermer que lorsque la nouvelle a été rendue publique. SFB Games se préparait à lancer une version Stadia de Tangle Tower lorsque Google a fait l’annonce. Heureusement, ce titre existe sur d’autres plates-formes, mais l’arrêt des transactions Stadia par Google a essentiellement gaspillé toutes les ressources SFB consacrées à la version cloud.

Necrosoft Games était Planification sur la récupération des coûts de développement grâce à la version Stadia d’Hyper Gunsport. Olde Skull a déclaré à Axios qu’il pourrait perdre cinq chiffres sur le développement de Stadia pour Luxor Evolved. PixelJunk Raiders de Q-Games est exclusif à Stadia, il pourrait donc cesser d’exister après janvier prochain si le développeur ne peut pas le porter sur une autre plate-forme.

On ne sait pas comment Google prévoit de rembourser les développeurs qui risquent de perdre de l’argent suite à la disparition soudaine de Stadia. Cependant, ne pas faire les choses correctement pourrait entraîner de multiples poursuites ou recours collectifs.