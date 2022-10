Elon Musk a présenté Optimus, son premier robot humanoïde (il coûtera moins de 20 000 dollars)

Le robot sera d’abord testé dans les usines de Tesla. L’objectif de Musk est de le produire en millions d’unités.

Le 20 août 2021, Elon Musk a dévoilé son projet de construire un robot humanoïde. Le premier prototype de Tesla Bot était un homme en combinaison noire et blanche qui improvisait sur scène un ballet pas vraiment gracieux. Un peu plus qu’une blague. 13 mois plus tard, Musk a montré que même les blagues peuvent devenir des projets commerciaux de plusieurs millions de dollars. Au cours de la journée Ai de cette année à Palo Alto, en Californie, Musk a dévoilé Optimus, le premier modèle de robot humanoïde de Tesla.

Deux robots différents ont été présentés lors de l’événement. Le premier était le prototype Bumble C, un modèle sans plaques externes avec tous les mécanismes en vue. L’autre était un modèle plus complet, mais pas encore capable de marcher. Musk a annoncé Bumble C au public en expliquant que c’était la première fois qu’il se promenait sans aucun support. Une prémisse qui a rappelé à tous l’incident avec le CyberTruck de Tesla, lorsqu’en 2019 les vitres « blindées » du nouveau véhicule de l’entreprise se sont brisées lors d’une manifestation après avoir été heurtées par une simple masse.

TESLA | L’évolution des modèles Optimus

Les caractéristiques du robot Tesla

Bumble C est monté sur scène sans trop de soucis. Le robot est construit sur un modèle qui ressemble au corps humain. Il a des bras, des jambes et même des mains et des pieds très similaires aux nôtres. Comme expliqué lors de la présentation, le design est complètement inspiré de la biologie. Mais pas seulement. Musk a montré comment Optimus sera capable de se déplacer en reproduisant parfaitement les mouvements des humains. Evidemment tout sera alimenté uniquement par des batteries électriques.

TESLA | Comment Optimus voit-il

Le robot sera équipé d’une série de capteurs et de moteurs développés à partir de la technologie de Tesla. Optimus pourra voir ce qui se passe autour de lui et traiter toutes les entrées grâce à un ordinateur contenu entre son cou et sa poitrine avec un matériel très similaire à celui utilisé dans les voitures électriques. Pour étudier ses mouvements, les ingénieurs de Tesla sont partis de ceux des humains puis ont tenté de les optimiser pour les adapter à la mécanique du robot.

Prix ​​et distribution

Comme toujours, les objectifs de Musk sont ambitieux. L’entrepreneur a en effet expliqué : « Ce sera une transformation fondamentale pour la civilisation telle que nous la connaissons ». Le but n’est pas de construire un énième robot distribué en quelques exemplaires et à des prix très élevés. En effet, Optimus sera produit en « millions » d’unités et devrait coûter moins de 20 000 dollars.

L’objectif de Tesla est de commencer à tester ces robots dans ses usines. Ses applications peuvent être diverses, à commencer par la logistique et le déplacement de poids. Les moteurs contenus dans le robot de Tesla sont en effet capables de soulever un piano à queue pesant environ une demi-tonne.