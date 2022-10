Nvidia clarifie les exigences d’alimentation pour la série RTX 4000

Vue d’ensemble : Depuis l’annonce des cartes graphiques RTX série 40 de Nvidia, certains consommateurs sont curieux ou même inquiets au sujet de leur alimentation électrique, se demandant s’il peut exécuter en toute sécurité un nouveau GPU. Heureusement, Nvidia a purgé l’air et rassuré les utilisateurs sur les besoins en alimentation de ses cartes.

Lorsque Nvidia a annoncé ses prochaines cartes graphiques de la série RTX 4000, il a confirmé que chaque carte Ada Lovelace utiliserait le nouveau câble 12VHPWR compatible ATX 3.0. Ce câble peut fournir jusqu’à 600 W, soit 4 fois la puissance d’un câble PCIe à 8 broches traditionnel. Il dispose également de quatre broches « data », qui permettent à l’alimentation de communiquer directement avec un GPU.

Nvidia a révélé les consommations électriques de chacune des trois cartes graphiques. Le RTX 4090 a un TDP de 450 W, le RTX 4080 16 Go consomme 320 W et le RTX 4080 12 Go consomme jusqu’à 285 W. Il recommande des puissances d’alimentation de 850 W, 750 W et 700 W pour chacun des trois GPU. Cependant, la société affirme que les nouvelles cartes graphiques fonctionneront toujours avec les alimentations ATX 2.0.

Les fabricants incluront un adaptateur avec trois 8 broches ou quatre 8 broches vers un seul câble 12VHPWR, permettant aux consommateurs d’utiliser les GPU sur des alimentations plus anciennes. Cependant, PCI-SIG pense que ces adaptateurs pourraient potentiellement causer des problèmes à certains utilisateurs.

Un rapport de PCI-SIG a mis en garde contre les risques potentiels de surintensité et de suralimentation avec les adaptateurs. Une FAQ Nvidia a réfuté l’avertissement en disant que bien que les préoccupations soient légitimes, les adaptateurs ne devraient pas affecter ses nouvelles cartes. La société affirme qu’il s’agissait simplement d’un « problème potentiel avec un connecteur prototype » qu’elle a résolu avant le lancement officiel des cartes graphiques.

L’essentiel est que tant que l’alimentation répond aux exigences de puissance du GPU, il n’y a aucune raison de s’inquiéter de l’utilisation d’un adaptateur d’alimentation ATX 2.0 avec les dernières cartes graphiques. Nvidia les a corrigés afin qu’ils n’aient pas de crise. Cependant, ceux qui passent à une alimentation ATX 3.0 doivent utiliser le câble 12VHPWR pour bénéficier de tous les avantages, y compris la communication GPU via les broches de données.