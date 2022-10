Les 3 meilleurs aspirateurs robots avec serpillière que vous pouvez acheter dès maintenant

Les robots aspirateurs sont depuis longtemps installés dans nos maisons. Les gens ont pu voir dans ces appareils « autonomes » une solution idéale et très confortable pour garder la maison propre sans perdre de temps pour d’autres activités (ou pour se reposer, ce qui est tout aussi important d’ailleurs), d’autant plus maintenant que beaucoup ont intégré non seulement la fonction d’aspiration mais aussi la fonction « passage de vadrouille » grâce à l’utilisation d’eau et d’une vadrouille intégrée. Voulez-vous savoir quels sont actuellement les meilleurs modèles disponibles parmi les marques les plus populaires sur le marché ? Jetons donc un coup d’œil ci-dessous.

Roborock S7 Pro Ultra

Il s’agit du dernier modèle lancé par la société asiatique, présentant une proposition très similaire à celle que nous avons déjà vue dans le puissant S7 MaxV Ultra. Cet aspirateur robot a ainsi toutes les ventes de son frère précité, misant sur une navigation LiDAR intelligente, une puissance de 5100 Pa et une base de vidage, lavage et remplissage automatique qui est sans aucun doute son principal attrait. Et c’est que vous pouvez y décharger jusqu’à 2,5 L de poussière (ce qui prolonge la nécessité de vider le sac jusqu’à 7 semaines) et même laver la vadrouille automatiquement (avec une brosse qui passe 600 fois par minute), une action que le robot effectue tout seul après sa tâche de récurage.

Compatible avec Google Assistant et Alexa, son seul inconvénient est qu’il ne reconnaît pas des objets spécifiques – comme le font les modèles MaxV Ultra -, mais sinon, c’est l’équipement le plus récent que vous pouvez acheter en ce moment dans le catalogue Roborock. Son coût est de 1 099 euros.

iRobot Combo j7+

La marque américaine iRobot fête ce mois-ci son anniversaire (elle est sur le marché depuis 20 ans, ni plus, ni moins) et pour fêter cela a lancé un nouveau modèle nommé Combo j7+, « le robot aspirateur laveur le plus avancé du marché ». le monde », selon le fabricant. Peut-être que la déclaration est un peu audacieuse, mais la vérité est qu’elle est en tête de son catalogue en offrant une fonction qu’ils n’avaient pas jusqu’à présent : le pouvoir d’aspirer et de nettoyer en un seul travail de nettoyage, grâce à l’incorporation d’une vadrouille qui s’élève au-dessus du robot avec deux bras métalliques lorsqu’il rencontre des tapis et des moquettes.

Les gens d’iRobot travaillent aussi généralement beaucoup au niveau logiciel, vous ne manquerez donc pas un seul détail dans leur application (qui vient d’être mise à jour vers la version 5.0), qui, il va sans dire, est compatible avec les principaux assistants intelligents de voix. Vous pouvez l’utiliser avec une base de téléchargement (qui ne nettoie pas la serpillère automatiquement, malheureusement), dont le prix est de 999 euros, ou sans elle, pour 799 euros, et elle sera disponible dès la première semaine d’octobre.

Xiaomi Mi Robot Aspirateur-Vadrouille 2 Ultra

Vous savez déjà que l’entreprise chinoise s’est toujours caractérisée par des prix révolutionnaires et à cette occasion, même s’il s’agit du meilleur robot de son catalogue, son coût est considérablement inférieur aux deux autres propositions que nous vous présentons aujourd’hui. Ce Mi Robot dispose de la technologie 3D pour la reconnaissance d’objets, de 3 modes de nettoyage, de brosses latérales et d’une puissance d’aspiration un peu plus discrète de 4000 Pa.

Son réservoir d’eau permet trois niveaux de contrôle de luxe différents pour nettoyer les sols de la maison et est compatible avec les assistants vocaux les plus courants. Un modèle très performant avec un bon rapport performance/prix auquel il faudra acheter, oui, la base séparément. Pourtant, cela porte ses fruits.

