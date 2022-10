Quoi de neuf dans Excel en septembre

Microsoft ajoute continuellement de nouvelles fonctionnalités à Excel et publie également un résumé à la fin de chaque mois répertoriant toutes les fonctionnalités qu’il a intégrées au logiciel. Bien qu’il reste encore quelques jours avant la fin du mois de septembre, il semble que l’équipe Excel ait ajouté toutes les fonctionnalités qu’elle avait prévues pour ce mois-ci, car elle a déjà publié son résumé mensuel.

Découvrez toutes les actualités présentées pour Excel en septembre

À partir d’Excel pour le Web, nous avons une fonctionnalité très utile appelée « Vérifier les performances ». Comme son nom l’indique, il identifie automatiquement le formatage problématique dans votre classeur qui peut être à l’origine d’un ralentissement. Nous pouvons ensuite optimiser notre classeur en fonction des recommandations que vous appliquez. Nous pouvons également le démarrer manuellement à partir de Review > Check performance.

Excel pour les utilisateurs Web peut également partager une section du classeur en mettant en surbrillance les cellules requises au lieu de partager l’intégralité du classeur. De plus, les graphiques peuvent désormais répondre à des tableaux dynamiques au lieu d’être liés à des points de données fixes.

En attendant, les clients Excel pour Windows doivent attendre la mise à jour des commentaires modernes. Ils sont maintenant construits sur le framework React Native pour améliorer la cohérence et la compatibilité multiplateforme. De plus, les initiés du canal bêta peuvent également tirer parti des mêmes graphiques matriciels dynamiques décrits ci-dessus.

Enfin, Excel pour macOS Insiders peut enfin profiter de l’éditeur Power Query directement dans Excel. Il existe également une nouvelle option pour gérer les comptes de stockage, tout comme Office pour mobile. Il s’agit essentiellement d’une refonte du menu « Ajouter un lieu » et permet aux utilisateurs d’ajouter des emplacements de stockage propriétaires et tiers comme un site SharePoint, un compte OneDrive ou OneDrive for Business et Box, entre autres.