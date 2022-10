Windows 11 (builds 22621.730 et 22623.730) arrive sur le canal Insider Beta

Les initiés qui étaient auparavant sur la Build 22622 seront automatiquement déplacés vers la Build 22623 via un package d’activation. Le package d’activation augmente artificiellement le numéro de build de la mise à jour avec les nouvelles fonctionnalités qui sont déployées et activées pour faciliter leur différenciation des appareils avec la mise à jour avec les fonctionnalités désactivées par défaut. Cette approche est utilisée pour le canal bêta uniquement et n’est pas indicative de changements ou de plans pour le déploiement final des fonctionnalités.

Pour rappel, les Insiders qui faisaient partie du groupe avec les nouvelles fonctionnalités désactivées par défaut (Build 22621.xxxx) peuvent vérifier les mises à jour et choisir d’installer la mise à jour qui aura les fonctionnalités déployées (Build 22623.xxx).

Quoi de neuf dans la version 22623.730

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

Ils ramènent la barre des tâches tactile optimisée, conçue pour vous faire sentir plus en sécurité et à l’aise en utilisant votre appareil comme une tablette. La barre des tâches basculera automatiquement vers cette version optimisée lorsque vous détacherez ou rétracterez le clavier de votre appareil 2 en 1. Cette fonctionnalité ne fonctionne que sur les appareils pouvant être utilisés comme tablettes. Ne fonctionne pas sur les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

Pour rappel, il existe deux états de cette barre des tâches : réduite et développée. Dans l’état réduit, la barre des tâches s’écarte de votre chemin, ce qui vous donne plus d’espace sur l’écran et vous empêche d’appeler accidentellement la barre des tâches lorsque vous tenez votre tablette. Dans l’état développé, la barre des tâches est optimisée pour être plus conviviale. Vous pouvez facilement basculer entre les deux états en balayant vers le haut et vers le bas sur le bas de votre appareil.

Si cette fonctionnalité est disponible, vous verrez un nouveau paramètre dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches appelé « Optimiser la barre des tâches pour les interactions tactiles lorsque cet appareil est utilisé comme tablette » qui sera activé par défaut.

Mises à jour de la barre d’état système

Cette mise à jour introduit des changements dans la barre d’état système qui affectent tous les types d’appareils, pas seulement les 2 en 1. Avec ce changement, les utilisateurs verront une mise au point arrondie et un traitement de survol sur toutes les icônes en bas à droite en raison de la modernisation continue de cette expérience.

Vous pouvez également remarquer qu’il n’est pas possible de glisser-déposer ou de réorganiser les icônes de la barre d’état système avec ce changement. Ils ont entendu nos commentaires sur ce changement plus tôt cette année et travaillent à le résoudre dans une future version Insider Preview.

Changements et améliorations dans la version 22623.730

Navigateur de fichiers

Démarrer maintenant recherche les fichiers les plus récemment ouverts dans le cloud Microsoft 365 pour les utilisateurs qui sont connectés avec leur compte Microsoft ou dont le compte Microsoft est connecté au profil via les paramètres. La recherche d’accueil affiche désormais l’activité récente des fichiers cloud en vue détaillée. Les fichiers dans le cloud Microsoft 365 peuvent désormais être recherchés à l’aide de propriétés de fichier supplémentaires, telles que l’emplacement, l’extension et l’activité du fichier.

La recherche dans l’explorateur de fichiers affiche désormais les résultats au fur et à mesure que vous tapez. La page entière des résultats de recherche sera mise à jour en direct sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur Entrée.

Correctifs dans la version 22623.730

Mises à jour de la barre d’état système

REMARQUE : Ces correctifs ne s’afficheront que si la barre des tâches optimisée pour les tablettes avec les mises à jour de la barre d’état système est activée sur votre appareil. Veuillez voir ci-dessus pour plus de détails sur les mises à jour de la barre des tâches et de la barre d’état système optimisées pour les tablettes, qui commencent à être déployées pour Windows Insiders et ne sont pas encore disponibles pour tout le monde.

La barre des tâches ne devrait plus clignoter en raison des modifications de la barre d’état système dans les scénarios non optimisés pour les tablettes.

Correction d’un problème qui bloquait certaines parties de la barre des tâches ou de ses icônes, telles que la recherche, dans les mauvaises couleurs de thème lors du basculement entre les thèmes clairs et sombres.

La date et l’heure ne devraient plus être bloquées sur le côté de l’écran lors des modifications de la barre d’état système.

Le menu Démarrer

Correction d’un problème provoquant le plantage du menu Démarrer pour certains initiés.

Correction d’un problème où la section Recommandé du menu Démarrer pouvait afficher de manière inattendue une colonne au lieu de deux.

Si l’application associée à un type de fichier particulier est modifiée, l’icône de l’un de ces types de fichiers affiché doit maintenant être mise à jour dans la section recommandée.

Correctifs pour Build 22621.730 et Build 22623.730

Ils ont corrigé un problème affectant certains processeurs. Ce problème se produit lorsque les protections d’accès direct à la mémoire (DMA) d’Hyper-V et du noyau sont activées.

Correction d’un problème affectant l’éditeur de méthode d’entrée japonais (IME) de Microsoft. La reconversion de texte échoue lors de l’utilisation de certains bureaux virtuels tiers.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher une application de répondre. Cela peut se produire lorsque la file d’attente d’entrée déborde.

Correction d’un problème qui vous empêchait de vous connecter à diverses applications Microsoft Office 365. Cela affecte Outlook, Word, Teams, etc.

Atténuation d’un problème affectant les pilotes graphiques qui utilisent d3d9on12.dll.

Nous avons résolu des problèmes qui entraînaient l’échec des mises à jour du Microsoft Store.

Nous avons résolu des problèmes qui entraînaient l’échec des mises à jour du Microsoft Store. Correction d’un problème affectant le service LanmanWorkstation. Une fuite de mémoire se produit lors du montage d’un lecteur réseau.

Correction d’un problème affectant l’interface utilisateur de Miracast. Parfois, il se ferme trop tôt lors de la diffusion vers des appareils qui utilisent le DeviceObjectType:Aep.

Correction d’un problème affectant le Gestionnaire des tâches. Cesse de fonctionner lors du basculement entre les modes clair et sombre ou lors du changement de couleur d’accentuation.

Correction d’un problème affectant la police de trois caractères chinois. Lorsque ces caractères gras sont formatés, la largeur est incorrecte.

Correction d’un problème affectant Microsoft et les éditeurs de méthodes d’entrée (IME) tiers. Ils cessent de fonctionner lorsque la fenêtre IME est fermée. Cela se produit si l’IME utilise le Windows Text Services Framework (TSF) 1.0.

Correction d’un problème affectant le mode IE de Microsoft Edge. Empêche l’ouverture de pages Web. Cela se produit lorsque Windows Defender Application Guard (WDAG) est activé et que les stratégies d’isolation réseau ne sont pas configurées.

Un problème affectant Microsoft Edge en mode IE a été corrigé. Les titres des fenêtres contextuelles et des onglets sont incorrects.

Correction d’un problème qui empêchait l’interface utilisateur des informations d’identification d’être affichée en mode IE.

Ils ont corrigé un problème qui affecte le mappage des certificats. En cas d’échec, lsass.exe peut cesser de fonctionner sur schannel.dll.

Problèmes connus pour les builds 22621.730 et 22623.730

Général

Ils enquêtent sur des rapports indiquant que l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés dans les dernières versions de la chaîne bêta.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes