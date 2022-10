3 raisons pour lesquelles Google Stadia a échoué

Une communication peu claire avant le lancement, le renoncement aux exclusivités et l’incapacité à suivre les géants établis du gaming ont fait de Stadia l’un des plus gros échecs du secteur du gaming.

Google Stadia fermera les serveurs le 18 janvier 2023. La nouvelle, diffusée via communiqué officiel du vice-président et directeur général de Stadia Phil Harrison, marque l’échec de l’expérience dédiée au gaming par le géant technologique de Mountain View. « Alors que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux grand public reposait sur une base technologique solide, elle n’a pas reçu l’impulsion que nous attendions, nous avons donc pris la décision difficile de commencer à fermer notre service de streaming Stadia », a déclaré Harrison. « Nous sommes reconnaissants aux joueurs fidèles de Stadia qui sont avec nous depuis le début. Nous rembourserons tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store et tous les achats de jeux et de contenus complémentaires effectués via le Stadia Store. Les joueurs continueront à ont accès au Stadia Store, à leur bibliothèque de jeux et à jouer jusqu’au 18 janvier 2023 afin qu’ils puissent terminer les dernières sessions de jeu. »

Il y a quelques regrets, car sur le papier Google Stadia représentait une révolution : aucune contrainte de la part d’une plateforme de jeu et, surtout, une stabilité et des performances extrêmement efficaces du cloud gaming. En d’autres termes, Stadia s’est annoncé au monde comme « Le Netflix des jeux vidéo », donnant la possibilité de jouer aux titres du moment dans le cloud, y compris des exclusivités développées par Google, sans avoir besoin d’une machine de jeu performante grâce à la capacités des serveurs.

Avec l’arrivée sur le marché, intervenue en novembre 2019, le service de cloud gaming de Google a cependant dévoilé les autels qui ont décrété son échec en trois ans. Ce qui a immédiatement fait lever le nez à la communauté des joueurs, c’est l’absence d’un abonnement qui fournirait un catalogue de jeux – en fait Netflix – étant donné l’achat nécessaire de chaque jeu en version numérique.

Une situation qui a rompu les jambes de l’expérience déjà dans l’œuf, à tel point que, faute de succès, Google a conclu en 2021 la fermeture de son studio de développement, Stadia Games and Entertainment, marquant la fin de la exclusivités. Une erreur supplémentaire qui a en fait privé Stadia de ses applications killer, à savoir des titres exclusifs qui tirent les ventes d’une plateforme. Une philosophie sur laquelle se basent des majors comme PlayStation et Nintendo. Dans ce contexte, la compétitivité générée par le service xCloud de Microsoft associé au Xbox Game Pass, qui avec un abonnement mensuel (12,99 euros) permet de télécharger des titres de jeux vidéo d’un large catalogue en mise à jour, incluant des exclusivités Microsoft, n’est pas à exclure puisque le jour de la sortie.

Une communication peu claire avant le lancement, le renoncement aux exclusivités et l’incapacité à suivre les géants établis du gaming ont fait de Stadia l’un des plus gros échecs du secteur du gaming. Et ce malgré les excellentes performances du service. D’où le principal regret de son départ prévu début 2023.