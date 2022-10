Windows 11 (build 25211) arrive sur le canal Insider Program Dev

Une semaine de plus, une mise à jour arrive sur la chaîne Dev. Une mise à jour qui nous apporte beaucoup de nouvelles cette semaine et très intéressante. Voyons sur quoi ils ont travaillé, en plus d’apporter quelque chose qui nous rend nostalgique.

hé #WindowsInsiders – Nous avons de nouveaux #Windows11 versions d’aperçu disponibles ! 25211 pour les gens du canal Dev – https://t.co/xzI5M1qwsR Et la mise à jour .730 pour les gens de la chaîne bêta – https://t.co/qm0Z0Z0mPf Que le vol commence ! 🛫🌮 pic.twitter.com/vLgsttCY7s – Programme Windows Insider (@windowsinsider) 29 septembre 2022

Quoi de neuf dans Windows 11 build 25211

Paramètres des widgets

Dans cette mise à jour, ils ont séparé le sélecteur de widget et les paramètres du widget pour nous permettre de trouver et d’interagir plus facilement avec chaque vue. Maintenant, le sélecteur de widget est ouvert avec le bouton « + » et les paramètres du widget sont ouverts avec le bouton « Je ». Ils ont réutilisé l’espace occupé par le sélecteur dans les paramètres du widget pour couvrir les paramètres de la barre des tâches, très demandés par les commentaires des utilisateurs, afin que nous puissions contrôler le fonctionnement de l’entrée du widget dans notre barre des tâches.

Lorsque nous ouvrons les paramètres des widgets en cliquant sur le bouton « Moi » illustré ci-dessus, vous verrez trois comportements de la barre des tâches que vous pouvez activer ou désactiver.

Veuillez noter que le texte sur les boutons des paramètres du widget est légèrement différent dans cette version de ce qui est affiché dans la capture d’écran ci-dessus. Dans une future mise à jour, le texte du bouton des paramètres du widget sera mis à jour pour refléter ce qui apparaît dans la capture d’écran ci-dessus.

Avec les boutons de configuration du widget, nous pouvons :

Contrôlez si le tableau de bord du widget s’ouvre lorsque vous survolez l’icône de la barre des tâches.

Gérez si les widgets afficheront les notifications sur la barre des tâches.

Contrôlez si le contenu du widget en direct sur la barre des tâches s’affiche plus que l’heure.

Changements et améliorations depuis la build 25211

Barre des tâches

Sur la base de nos commentaires, ils ont ajouté le Gestionnaire des tâches au menu contextuel lors d’un clic droit sur la barre des tâches.

barre d’état système

Cette version inclut une prise en charge préliminaire de la réorganisation des icônes de la barre d’état système pour les initiés qui disposent des mises à jour de la barre d’état système qui ont commencé à être déployées avec la version 25197. D’autres améliorations seront bientôt apportées à cette expérience. Pour rappel, ces mises à jour de la barre d’état système sont toujours en cours de déploiement et ne sont pas encore disponibles pour tous les initiés. Si votre PC n’a pas ces modifications, l’expérience de la barre d’état système restera la même qu’avant.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où vous ne pouviez pas interagir avec le haut de l’explorateur de fichiers (avec la zone de recherche et d’adresse) lorsque l’explorateur de fichiers était en mode plein écran (F11).

Paramètre

À l’heure actuelle, vous ne pourrez plus désinstaller les applications interdépendantes (par exemple, les applications Steam et de jeu exécutées sur Steam) ou réparer les applications Win32 dans Paramètres > Applications > Applications installées. Vous pourrez toujours modifier et désinstaller les applications Win32 sans interdépendances.

Correctifs de la build 25211

Général

Ils commencent à déployer un correctif côté serveur pour le problème qui provoquait un « mauvais paramètres de date, d’heure et de fuseau horaire » qui empêchait également l’installation des dernières versions d’Insider Preview.

Navigateur de fichiers

Correction d’un problème où les éléments de la barre de commandes tels que copier, coller et vider la corbeille n’étaient parfois pas activés de manière inattendue lorsqu’ils l’étaient.

Correction d’un problème qui provoquait des barres noires inattendues sur les côtés des barres de défilement horizontales lors de l’utilisation du mode sombre.

Début

Lorsque l’accueil est configuré pour afficher plus d’éléments épinglés, l’animation d’ouverture des dossiers plus bas sur la page apparaîtra désormais à partir du bon endroit.

Barre des tâches

Correction d’un bug dans l’hôte de l’expérience shell dans les dernières versions du canal de développement, qui affectait la fiabilité du lancement de la configuration express.

Entrée

La pince pour déplacer le panneau emoji et le clavier tactile devrait maintenant mettre à jour correctement la couleur lors du basculement entre les modes sombre et clair.

Correction d’une fuite de mémoire lors de l’appel répété du sélecteur d’entrée.

Réglages

Atténuation d’un bug dans les paramètres qui pouvait survenir lors de la modification du nom du point d’accès mobile.

Mise à jour des exemples utilisés dans la sélection des heures courtes dans Heure et langue > Langue et région > Format régional, de sorte que les options 12 heures (vs. 24 heures) soient un peu plus évidentes lors de l’affichage des heures du matin et de l’après-midi.

Le Gestionnaire des tâches

Modification des graphiques sur la page Performances pour utiliser un peu plus de transparence, il est donc plus facile de voir les lignes de la grille ci-dessous.

Un autre correctif a été apporté pour améliorer la fiabilité du Gestionnaire des tâches.

Suppression d’un flash noir qui pouvait être vu lors du démarrage du Gestionnaire des tâches en mode clair.

Correction de certains problèmes où la couleur de police de certains éléments n’était pas correcte/lisible lors de l’utilisation d’un thème de contraste.

Les autres

Correction d’un problème où Narrator lisait les détails du calendrier ouvert en sélectionnant la date et l’heure dans la barre des tâches lorsqu’il était réduit.

Correction d’un problème où explorer.exe se bloque à plusieurs reprises dans Windows Sandbox for Insiders avec la barre des tâches optimisée pour les tablettes et la barre d’état système mise à jour.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage de certaines applications lors de l’ouverture de la boîte de dialogue d’ouverture de fichier.

Correction d’un problème qui faisait que l’écran devenait noir pour certains initiés lors de l’activation récente du HDR.

Correction d’un problème où, après avoir utilisé la boîte de dialogue Ouvrir avec, le processus pouvait toujours être en cours d’exécution, même s’il n’était plus utilisé.

Correction d’un problème qui entraînait une utilisation plus élevée du processeur pour les utilisateurs de WSL2 sur les PC ARM64, même lorsque WSL était inactif.

Correction d’un problème où la fermeture de la boîte de dialogue d’impression pouvait faire planter l’application sur les vols récents.

Problèmes connus dans la version 25206

Général

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés après la mise à jour vers la dernière version.

Ils enquêtent sur les rapports de quelques applications différentes qui ont commencé à planter dans les dernières versions.

Ils enquêtent sur des rapports selon lesquels divers éléments d’interface disparaissent et réapparaissent parfois.

Barre des tâches optimisée pour les tablettes

La barre des tâches clignote parfois lors du passage du mode bureau au mode tablette.

La barre des tâches prend plus de temps que prévu pour passer à la version tactile optimisée lors du basculement entre la posture du bureau et celle de la tablette.

L’utilisation des gestes du bord gauche ou droit peut entraîner le chevauchement ou le tronquage des widgets ou du centre de notification (respectivement) par la barre des tâches.

Lorsque vous utilisez le geste du bord inférieur droit pour afficher les paramètres rapides, la barre des tâches reste parfois bloquée dans l’état développé, au lieu de sortir à l’état réduit.

Lorsqu’aucune fenêtre n’est en cours d’exécution sur le bureau, la barre des tâches peut parfois s’effondrer, alors qu’elle devrait être développée.

widget