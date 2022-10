Appareil photo iPhone 14 Pro : la quasi-sensation

À première vue, Apple n’a guère changé l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro. Mais à deuxième vue, les petites améliorations ont du sens. Si vous envisagez d’échanger votre ancien iPhone contre un iPhone 14 Pro (Max) à cause de l’appareil photo, suivez-moi dans un petit safari photo et découvrez leurs forces et leurs faiblesses !

Contenu:

Appareil photo iPhone 14 Pro de jour : tout brille

Cela ne vous surprendra pas : l’appareil photo principal de l’iPhone 14 Pro prend de bonnes photos pendant la journée. La qualité de l’appareil photo ultra grand angle 0,5x et du téléobjectif 3x est également correcte. Détails, bonne définition, pas de bruit et netteté dans toutes les images – bien que pas sensiblement meilleurs que les précédents iPhone Pro pendant la journée. Cliquez sur chaque image pour la voir en plus grand :

0,5x 1 fois 2x 3x

Que diriez-vous des détails? Ici aussi, vous pouvez voir de bons détails et une fidélité des couleurs lorsque vous prenez des photos de botanique, par exemple, même à courte distance :

La fonction macro est limitée à la caméra ultra grand angle. Au début, j’ai pensé que c’était un inconvénient car je prends rarement des photos avec. A courte distance en revanche, le grand angle pour les objets proches ne s’avère pas gênant, au contraire :

48MP Pro Raw : Lumineux et détaillé

Apple a un peu peaufiné sous le capot de l’iPhone 14 Pro. L’appareil photo dispose désormais d’un capteur 1/1,28 pouce 65 % plus grand (par rapport à l’iPhone 13 Pro). Mais Apple a mis plus de mégapixels dessus : 48 MP. La nuit, Apple utilise le pixel binning, qui combine plusieurs pixels en un seul. Dans de bonnes conditions d’éclairage ou à la main la nuit, vous pouvez utiliser les 48 MP complets. Cela devrait vous permettre de zoomer particulièrement près, en particulier avec des images de paysage. Apple gère cela sans perte majeure de qualité ou de luminosité. Les deux la nuit…

Photo haute résolution Ordinaire

… ainsi qu’en journée :

Photo basse résolution Photo haute résolution

Vous pouvez voir la différence lorsque nous zoomons sur un détail : le bâtiment de couleur argentée, que vous pouvez voir tout petit dans le quart supérieur droit de la comparaison d’images ci-dessus. Ici en gros :

Zoom basse résolution Zoom haute résolution

Cliquez sur les deux images pour revoir la différence en détail. C’est énorme à mon avis.

Le zoom 2x : Mon nouvel ami

Mais le capteur de 48 mégapixels de l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro offre un autre avantage : un nouveau zoom 2x sans perte sans que l’iPhone ne passe à un autre appareil photo. Cela est possible car Apple n’utilise que les 12 mégapixels au milieu du capteur de 48 mégapixels pour l’image zoom de l’appareil photo principal. Apple le met sur sa propre image marketing comme ceci :

Et hormis la légère pénalité de qualité, je dois dire que le zoom 2x était avant tout amusant. Sa distance focale de 48 mm correspond à peu près au champ de vision naturel. Au final, j’ai presque toujours voulu utiliser exactement ce niveau de zoom. Le pixel binning n’est pas utilisé ici – ce qui indique qu’il n’y a pas de différence notable de qualité pendant la journée :

1 fois 2x

Et la nuit ? Un peu! Les images avec le zoom 2x sont toujours bien exposées, mais surtout dans les zones sombres la focale normale apporte un peu plus de clarté et de luminosité :

1 fois 2x

… que vous ne voyez exactement que lorsque vous zoomez un peu plus près. L’eau au-dessus est également un peu moins lisse dans la longue prise de vue nocturne au zoom 2x. Dans cette image de nuit, j’ai « zoomé » avec le programme de retouche d’image ci-dessous pour vous montrer plus précisément les différences :

Prise de vue avec le zoom 2x sur l’iPhone 14 Pro Image 1x, « zoomée » avec le programme de retouche d’image

Vous pouvez voir la différence entre les personnes au premier plan. Dans l’image agrandie 2x, vous ne pouvez voir qu’il y en a; dans l’image sans zoom, vous pouvez voir leurs contours. Les endroits sombres sont plus clairs.

Incidemment, ils étaient à peine visibles à l’œil nu dans la réalité ; le premier plan était d’un noir absolu.

Styles photographiques : Mes lueurs préférées

Je n’aborderai ici que brièvement les styles photographiques, car ils n’ont rien de nouveau dans l’iPhone 14 Pro. Apple les a déjà introduits dans l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro, et ils ne sont nouveaux pour vous que si vous venez d’un iPhone plus ancien. Bref, vous pouvez l’utiliser pour donner à vos images un aspect légèrement différent : contrasté, lumineux, chaud ou froid :

Froid Chaleureuse Brillant riche en contraste défaut

Je préfère « Lumineux ». Mais c’est aussi amusant d’expérimenter d’autres styles de temps en temps, comme Rich Contrast. Avec ces styles, Apple réagit aux différentes combinaisons de couleurs que les appareils photo des smartphones ont ou avaient habituellement. L’un aime les photos froides, l’autre chaude ou lumineuse. Mais cela ne devrait pas conduire quelqu’un vers un autre fabricant juste s’il préfère des images plus chaudes qu’un iPhone par défaut n’a pas.

La nuit, vous pouvez voir les différences dans l’image à contraste élevé. Dans le mur de droite, il ne reste presque plus de dessin :

Froid Chaleureuse Brillant riche en contraste défaut

Le réglage par défaut de l’iPhone est en fait assez cool – trop cool à mon goût, donc je préfère utiliser l’un des autres styles. Incidemment, il est controversé dans la communauté de savoir si les styles de photo optimisés avec le « moteur photonique » sont autre chose que quelques filtres conçus différemment. Apple dit : définitivement ! Les photographes expérimentés disent : eh bien…

Photos de nuit : l’obscurité n’est pas le problème

Venons-en à quelque chose où je pense que l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro peut encore être amélioré : les photos de nuit et leurs enregistrements. A première vue, les photos prises avec l’appareil photo principal s’avèrent très belles, que ce soit avec ou sans mode nuit :

Sans mode nuit Avec mode nuit

Ici, l’accent est simplement mis sur autre chose. Ce que vous voyez, c’est que dans l’image de nuit ci-dessous, Apple expose beaucoup plus le premier plan. Selon ce que vous voulez, j’aime tout autant l’éclairage d’ambiance mystique de l’image ci-dessus. Et voici un autre exemple que l’iPhone peut prendre de bonnes photos avec et sans le mode nuit. Bien sûr, vous avez la meilleure ambiance d’éclairage Avec le mode nuit :

Sans mode nuit Avec mode nuit

Et si je suis honnête : ce mode nuit évoque plus dans l’image qu’il n’y en a réellement, prétendant beaucoup la réalité. Encore plus qu’une longue exposition ferait avec un appareil photo hybride. Ne vous méprenez pas, j’adore les résultats ! Ils n’ont plus rien à voir avec la réalité. En réalité, l’ambiance lumineuse n’est pas aussi belle que sur la photo ci-dessus.

Et ce qui suit est également faux pour moi. Il s’agit clairement d’un résultat très intéressant, car l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro met en évidence la lumière violette (qui en réalité ne scintillait pas autant). Le bâtiment derrière ne semble plus avoir reçu de peinture. En réalité, ce n’est pas si incolore :

Cette photo de la zone piétonne de Bonn la nuit est non seulement cool (style photo standard de l’appareil photo), mais presque incolore :

Là encore tout va bien au niveau de la couleur, la lumière publicitaire violette n’est qu’un peu plus mise en valeur :

Difficulté à se déplacer la nuit

Dans les images suivantes du marché de Bonn le soir avec les différents niveaux de zoom, vous pouvez voir que l’appareil photo de l’iPhone 14 Pro produit pour la plupart des images bien éclairées, mais l’appareil photo ultra grand angle et le téléobjectif sont de une qualité légèrement inférieure à la caméra principale. Et dès qu’on aperçoit des personnes en mouvement, la caméra a du mal à les représenter sans flou :

0,5x 1 fois 2x 3x

Enfin, un regard sur un beau paysage de soirée sur le Rhin avec les différents styles photographiques. Je suis vraiment content des résultats ici. Mis à part peut-être le fait que les sources lumineuses individuelles éclipsent. Mais que même les gratte-ciel en arrière-plan ont encore beaucoup de dessin : ce n’est en aucun cas une évidence :

Froid Chaleureuse Brillant riche en contraste défaut

Vidéo : Le mode action est sensationnel, mais…

L’appareil photo de l’iPhone 14 Pro enregistre à nouveau de bonnes vidéos – jusqu’à présent, ce n’est pas surprenant. Apple ne l’a pas beaucoup amélioré par rapport à l’iPhone 13 Pro, à l’exception du capteur plus grand. A un détail près : le mode action. En d’autres termes : vous ne devriez pas avoir de secousses dans l’image, même avec des mouvements saccadés. Et que puis-je dire : l’iPhone tient la route ! Dans la vidéo ci-dessous, j’ai secoué l’iPhone 14 Pro comme un fou. Vous le voyez : aussi bon que rien. Et vous ne pouvez vraiment pas évaluer cela assez haut. C’est tout simplement sensationnel !

Vient maintenant le mais : Quand je vois une vidéo de la même situation sans pour autant avec le mode action activé, le résultat est à peu près aussi bon. Et ça m’étonne un peu. Dans les deux cas, j’ai bien secoué l’appareil photo, parfois même en le tenant légèrement incliné. Vous ne voyez pas grand-chose de cela sur les deux vidéos.

Cependant, aucun problème n’en découle. La stabilisation d’image est très bonne dans les deux cas. Il n’y a pratiquement pas de flou. Apple a fait du très bon boulot ! Dans de mauvaises conditions d’éclairage, il y avait tout au plus un peu de bruit lorsque le mode d’action était activé. Alors éteignez-le et – logiquement – déplacez le moins possible l’iPhone pendant l’enregistrement vidéo.

iPhone 14 Pro : une bonne caméra frontale polyvalente

Une caméra frontale est une caméra frontale est une caméra frontale ? Vous l’avez peut-être pensé pendant longtemps, mais j’aime bien celui de l’iPhone 14 Pro. Il prend de belles photos sous un bon éclairage et les vidéos ne sont pas bruyantes non plus.

Voici ce qu’ils font un peu quand la lumière s’estompe :

En tout cas, c’est bien qu’il y ait aussi un mode nuit pour les selfies. Voulez-vous omettre cela… eh bien – voyez la différence dans la comparaison d’images ci-dessous :

Selfie avec mode nuit. Sans mode nuit…

Même en journée je n’ai rien à redire en termes de qualité d’image et de luminosité :

Apple affirme que la caméra frontale de l’iPhone 14 Pro est deux fois plus lumineuse que l’iPhone 13 Pro. Au moins pendant la journée et avec le mode nuit dans l’obscurité, j’ai vraiment toujours eu assez de lumière.

Caméra iPhone 14 Pro : dans les coulisses

Vous voyez de très bons résultats globaux de la caméra iPhone 14 Pro ici dans cet article. Mais je ne veux pas non plus cacher le fait que j’ai parfois eu de légères difficultés avec certains enregistrements et que certains résultats ont été un peu décevants.

Dans cette situation sur le Rhin et – à mes yeux – même dans des conditions d’éclairage pas trop mauvaises, l’iPhone 14 Pro par tout n’a pas voulu faire la mise au point sur le sujet que je voulais :

Dans un pub certes funky mais confortable au coin de la rue, la caméra a eu du mal à capturer suffisamment le feu de la maison. Il semble enfin avoir réussi, au prix d’un bruit bien audible :

Et puis il y a ces images étrangement aliénées. Surtout lorsque les choses doivent aller vite la nuit, que les choses bougent ou que le mode nuit pris en charge par l’IA ne « sait » pas ce qui se trouve réellement devant, des images délavées peuvent se produire :

L’obscurité n’est pas le problème ici. Il semble plutôt que l’algorithme ait mal calculé.

Ce qui m’étonne toujours, c’est lorsque les photographes évaluent des exemples tels que l’infériorité des appareils photo des smartphones. Un appareil photo hybride du même prix sans objectif particulièrement lumineux ne ferait pas mieux ici.

Avec un iPhone 14 Pro, vous pouvez prendre de superbes photos comme celle-ci en quelques astuces :

Et dans l’ensemble, j’en suis vraiment content.

Conclusion

L’appareil photo de l’iPhone 14 Pro est une fois de plus un pas en avant pour la photographie sur smartphone. Ce n’est pas parfait, comme les exemples négatifs de cet article vous le montreront. Mais c’est un très bon appareil photo pour un smartphone. Le développement progresse rapidement. Apple est à jour et offre une fois de plus une haute qualité avec le capteur haute résolution de 48 MP de haute qualité, le zoom 2x, la caméra frontale et, dans une certaine mesure, le mode action.

Si des innovations soi-disant plus excitantes comme une ouverture variable (Huawei Mate 50 Pro) ou un zoom continu (Sony Xperia 1 IV) viennent de plus en plus souvent des autres, alors Apple, comme toujours, s’en moque. Le constructeur réfléchit sur ses propres atouts, et d’ici quelques années il devrait en arriver à un réel appareil photo professionnel.