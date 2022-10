Twitter a enfin lancé le bouton pour éditer les tweets

Le bouton permet d’éditer les tweets pendant environ 30 minutes à partir de leur publication. Seul un nombre minimum de modifications sera possible.

« Bonjour. Il s’agit d’un test pour s’assurer que le bouton d’édition fonctionne ». Après des demandes interminables d’utilisateurs avec plus ou moins de followers, plusieurs Beta Tests et quelques commentaires également d’Elon Musk, Twitter a publié le premier tweet modifié avec le bouton d’édition. Le compte officiel de Twitter Blue, la version premium du réseau social, a mis en ligne un tweet modifié pour la première fois depuis sa publication. Quelques minutes plus tard, en effet, un petit ajout au message d’origine est apparu : « nous vous ferons savoir comment ça se passe ».

Même traduite, la phrase n’est certainement pas mémorable : « Salut, ceci est un test pour s’assurer que le bouton d’édition fonctionne, nous vous ferons savoir comment ça se passe ». Pourtant ces propos représentent un point important pour le réseau social fondé par Jack Dorsey. Le bouton d’édition ne peut être utilisé que pendant les 30 premières minutes de publication du tweet. Cependant, toutes les modifications resteront visibles et dans tous les cas, il y aura un nombre maximum de modifications que nous pourrons apporter. On ne sait pas quand cette fonctionnalité sera disponible, mais les premiers à la recevoir seront toujours les utilisateurs de Twitter Blue.

Le parallèle avec le premier tweet jamais publié

Le message choisi pour lancer cette nouvelle fonctionnalité est similaire à celui publié par Jack Dorsey le 21 mars 2006. Le fondateur du réseau social avait choisi d’inaugurer sa plateforme avec un tweet de service : « Just setup my twttr ». L’histoire de ce tweet ne s’est cependant pas arrêtée ce jour-là. En mars 2021, le premier tweet de l’histoire a été mis en vente en tant que NFT : il a été acheté pour 2,9 millions de dollars par l’entrepreneur Sina Estavi. Grâce à l’effondrement du marché du NFT, le premier tweet de l’histoire a perdu beaucoup de valeur : il est désormais coté aux alentours de 30 dollars.