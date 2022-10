Google va rendre une partie de l’argent de Stadia : c’est ce que vous récupérerez

Le cloud gaming est l’avenir. Or, on sait déjà que vous êtes un gamer pur-sang, de ceux qui préfèrent le format physique et les consoles sur table et que vous pensez que jouer en streaming est pratiquement une aberration, mais plus tôt vous l’assimilerez mieux ce sera. Une autre chose est que Stadia n’a pas reçu le soutien attendu et que ce marché est encore un peu immature et n’a pas eu le temps de vraiment s’implanter.

Stadia s’arrête

Comme nous le disons, personne ne doute que le cloud gaming est l’avenir, mais Google est arrivé trop tôt, ou peut-être que ce n’est pas comme ça, mais tout cela est dû à une mauvaise planification et au peu de soutien de l’industrie elle-même, qui bouge encore dans le Sony- Dualité Microsoft, du moins en ce qui concerne les consoles. Ainsi, à partir du 18 janvier 2023, Stadia mettra ses serveurs hors ligne et tout notre gameplay, captures d’écran et gameplay seront gaspillés. Attendez, vous faites du shopping aussi ?

Contrairement à d’autres services dont nous avons bénéficié dans le passé et qui ont également fini par fermer leurs portes, le muscle financier de Google, ou les quelques ventes accumulées en pratiquement trois ans de vie, a permis à Phil Harrison d’annoncer qu’avant cette déconnexion Ils vont entreprendre le remboursement de tous les achats que nous avons effectués dans Stadia, de manière à ce que les utilisateurs habituels de la plateforme ne repartent pas avec un goût amer et les mains vides.

Tom Warren @tomwarren BREAKING: Google ferme son service de streaming cloud Stadia. Le service restera actif jusqu’au 18 janvier 2023. Google rembourse tous les achats Stadia. Tous les détails ici : 29 septembre 2022 • 18:15 13K 3.4K

Pour le moment, Google n’a pas fixé la date à laquelle il effectuera ces retours, nous devrons donc attendre la publication d’une autre annonce où il définit déjà les bases du processus de retour de tout cet argent que nous avons dépensé ces derniers temps fois. . Maintenant, les retours affectent-ils tout paiement que nous avons effectué ? La réponse est non ».

Que retournent-ils et que ne retournent-ils pas ?

Sur la plateforme, il y avait cinq types d’achat possibles : d’une part, le matériel, qui comprenait la manette officielle avec le Chromecast Ultra (4K), d’autre part, le pack manette indépendante lui-même, les jeux que l’on peut acquérir comme s’il s’agit d’un PlayStation ou d’un Microsoft Store en question, le contenu téléchargeable associé à ces versions et, enfin, l’abonnement Stadia Pro au prix de 9,99 euros par mois.

Eh bien, le remboursement affectera toutes les catégories que nous avons annoncées auparavant, sauf celle qui concerne l’abonnement mensuel, ce qui a tout son sens puisque le paiement pour un mois spécifique d’accès à tous les jeux du catalogue a un période de début et de fin, et une fois celle-ci terminée, cela n’a plus de sens de parler d’une forme quelconque de compensation financière puisque la prestation a été réalisée dans son intégralité dans les conditions que nous avions précédemment acceptées.

Donc, si vous avez une collection de jeux achetés dans Stadia, ou DLC ainsi que des commandes et des packs avec le Chromecast Ultra, vous avez de la chance car vous ne quitterez pas Stadia les mains vides. Et ça, soit dit en passant, c’est quelque chose qui honore Google (tout doit être dit).

