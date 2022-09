L’application Unison d’Intel pourrait permettre une connectivité téléphone-PC de type Apple entre Windows, Android et iOS

Quelque chose à attendre: les utilisateurs de Mac et d’appareils mobiles Apple bénéficient d’une gamme de fonctionnalités de connectivité entre ces produits depuis des années – AirDrop, Handoff, Universal Clipboard et AirPlay ne sont que quelques-uns. Intel a récemment dévoilé un logiciel visant à créer des ponts similaires entre les PC Windows et les téléphones exécutant iOS et Android.

Intel lancera sa nouvelle application « Unison » cette saison des fêtes. Unison introduit plusieurs fonctionnalités qui devraient faciliter le partage entre un PC Windows et un iPhone ou un appareil Android. Il sera initialement exclusif aux ordinateurs portables Intel Evo.

Après une configuration rapide et unique, les utilisateurs peuvent prendre une photo ou une vidéo sur leur téléphone et la modifier immédiatement sur leur PC, en transférant de manière transparente les fichiers entre les appareils. Ils peuvent également utiliser le PC pour envoyer et recevoir des SMs ou des appels vocaux. De plus, Unison permet aux utilisateurs de gérer les notifications téléphoniques via le PC.

Cependant, Intel a déclaré à The Verge qu’il existe des différences entre ce que les iPhones et les téléphones Android peuvent faire avec Unison installé. Certaines fonctionnalités de messagerie avancées, telles que la messagerie multipartite complète, sont exclusives à Android. Les notifications d’applications tierces peuvent également se comporter différemment sur iOS par rapport à Android, mais Intel n’a pas expliqué comment.

La fonctionnalité d’Unison semble globalement similaire à l’ensemble d’outils de continuité d’Apple, qui permet aux utilisateurs de partager rapidement le contrôle et les informations entre les Mac et d’autres appareils Apple. Cependant, Continuity inclut plusieurs fonctionnalités qu’Unison n’a pas.

La suite Apple permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions Apple Pay sur un Mac, un iPhone ou une Apple Watch. Une Apple Watch peut également déverrouiller automatiquement un Mac. L’iPad devient en toute transparence un deuxième écran pour un Mac. Le presse-papiers universel permet au contenu copié sur n’importe quel appareil Apple d’être collé sur un autre si cela est fait en quelques secondes. De plus, les propriétaires de Mac ont pu gérer les messages texte et les appels de l’iPhone via leurs ordinateurs portables avant même qu’Apple n’introduise la continuité.

Unison fait ses débuts pendant la saison des fêtes 2022 sur les ordinateurs portables Evo basés sur Alder Lake d’Acer, HP et Lenovo. L’application sera disponible sur plus d’appareils Evo au début de l’année prochaine lorsque les ordinateurs portables Raptor Lake seront disponibles. Intel n’a pas précisé quand ni si Unison sera disponible pour les PC autres que les ordinateurs portables Evo.