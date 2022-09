Les propriétaires d’iPhone 14 Pro découvrent plus de problèmes dans le dernier produit phare d’Apple

En un mot : les bugs dans les nouveaux téléphones sont devenus un problème courant pour les consommateurs. L’iPhone 14 Pro semble souffrir de plusieurs d’entre eux, dont les derniers incluent des redémarrages aléatoires et des problèmes de connectivité mobile.

Le combiné d’Apple à 999 $ (prix de départ) est arrivé aux côtés de l’iPhone 14 Pro Max et de l’iPhone 14 standard plus tôt ce mois-ci. Mais tous les acheteurs ne sont pas satisfaits de leur achat. Certains Redditors ont signalé que l’appareil redémarre de manière aléatoire environ toutes les 10 minutes pendant la charge.

Plusieurs autres utilisateurs écrivent qu’ils rencontrent les mêmes problèmes dans iOS 16.0.1 et 16.0.2 et lorsqu’ils utilisent des solutions de charge sans fil et filaires. Certains disent avoir également rencontré le même problème avec leurs appareils iPhone 14 Pro Max.

Un commentaire indique que l’assistance Apple a suggéré une restauration complète à partir d’une sauvegarde avec DFU ou en mode de récupération, en désactivant la charge optimisée et en désinstallant l’application Eufy, dont aucune n’a fonctionné. Cependant, l’auteur écrit que la désactivation de l’actualisation de l’application en arrière-plan a résolu le problème.

Ce n’est pas le seul problème de l’iPhone 14 Pro qui a été découvert. Certains clients de Verizon disent avoir de mauvaises connexions mobiles 5G et des appels interrompus de manière aléatoire. La couverture réseau de Verizon n’est pas en cause ici, car quelques-unes des personnes concernées disent connaître des personnes dans leur région sur le même plan qui n’ont pas rencontré de problèmes similaires sur d’autres appareils.

Au moins 100 personnes ont signalé des vitesses 5G lentes avec l’iPhone 14 Pro sur le réseau Verizon. Comme pour le problème de charge, on ne sait pas exactement combien de personnes sont touchées. Si vous êtes l’un d’entre eux, la meilleure chose à faire serait de retourner le combiné pour un remplacement fonctionnel.

Plus tôt ce mois-ci, certains utilisateurs d’iPhone 14 Pro ont constaté que l’utilisation de l’appareil photo avec des applications tierces faisait trembler le module de l’appareil photo si violemment qu’il produisait un bourdonnement ou un cliquetis. Il a également créé des photos et des vidéos nauséabondes. Apple a abordé la secousse avec la mise à jour iOS 16.0.2, mais il semble que Cupertino devra corriger quelques éléments supplémentaires dans l’iPhone 14 Pro via de futures mises à jour.

