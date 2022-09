Les analystes embauchés par Elon Musk pour compter les bots Twitter en ont trouvé moins que prévu, affirme la société

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le dernier argument dans le combat Twitter contre Elon Musk a vu la société de médias sociaux affirmer que les deux cabinets d’analystes que Musk a embauchés pour compter les bots sur la plate-forme en ont trouvé moins que prévu. Les avocats de Twitter affirment également que l’équipe juridique du PDG a, jusqu’à récemment, retenu ces données.

L’homme le plus riche du monde affirme depuis longtemps qu’il a abandonné l’accord Twitter parce qu’il a menti sur le nombre de comptes qui sont des faux/bots. Twitter dit que c’est environ 5 % ; Musk affirme qu’il pourrait être supérieur à 20 %.

Le 13 mai, Musk a tweeté que l’accord Twitter était suspendu pendant qu’il enquêtait sur la revendication de 5 % de Twitter. Un mois plus tard, Musk a déclaré que l’acquisition était « gravement menacée » à cause de cette question. Il a engagé deux sociétés d’analyse pour l’examiner : Cyabra, qui a estimé le nombre de contrefaçons/bots à 11 %, et CounterAction, qui a déclaré que les comptes de bot représentaient 5,3 % de tous les utilisateurs. Musk a abandonné l’accord quelques jours plus tard.

Un avocat de Twitter (via Insider) a déclaré que les conclusions étaient « tout à fait conformes aux affirmations de Twitter », ajoutant qu’« aucune de ces analyses ne corrobore à distance ce que M. Musk a dit aux parties de Twitter et a dit au monde dans la lettre de licenciement qu’il a servie. 8 juillet. »

L’avocat affirme également que l’équipe juridique de Musk a délibérément retenu les conclusions. Les représentants de Twitter essaient de voir les informations depuis le début du procès, mais elles n’ont été rendues disponibles qu’hier (mardi).

« S’il existe des analyses qui étayent réellement ce que M. Musk a dit à Twitter et au monde, elles n’ont certainement pas été produites en connaissance de cause dans cette affaire », a déclaré l’avocat.

Le chiffre de 5,3% de CounterAction correspond aux chiffres de Twitter. Et bien que les 11% de Cyabra soient inférieurs à la croyance de Musk selon laquelle plus d’un cinquième des comptes Twitter sont faux, c’est toujours plus du double de ce que la société prétend.

Le procès Twitter/Musk de cinq jours commence le 17 octobre. La société souhaite que l’acquisition soit finalisée pour le prix initial de 44 milliards de dollars, tandis que Musk souhaite se retirer sans payer les frais de résiliation de 1 milliard de dollars. Il y a eu des rumeurs plus tôt cette semaine selon lesquelles un règlement aurait pu être conclu après l’annulation d’une réunion de déposition impliquant Musk et le PDG de Twitter, Parag Agrawal, mais une nouvelle déposition est prévue pour aujourd’hui.