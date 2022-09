Record de trafic sur Pornhub pendant les élections, les données les plus élevées des dix dernières années

L’exploit vient de la Basilicate, qui à 3h du matin, après les résultats électoraux, atteint un incroyable pic d’accès, + 35%,

Urnes presque vides d’un côté, records de trafic sur Pornhub de l’autre. On ne sait pas quelle est la corrélation entre la pornographie et la politique, mais il y en a une. Le site n’avait pas atteint un nombre aussi élevé depuis 10 ans. Le dimanche 25 septembre, avec une tendance à la hausse des coûts, de plus en plus d’Italiens sont entrés sur la page.

Les données ont été révélées par Pornhub. Il commence à 9 heures du matin, une augmentation des coûts jusqu’à 17, lorsque le trafic touche le premier pic, un + 12 %. Puis une baisse, moins de personnes entrent sur le site et à 23h il y a un arrêt, -4%. Dehors, les bureaux de vote viennent de fermer, et les premiers résultats des Exit Polls sont publiés. Le centre droit est devant. Une heure passe et nous recommençons. Sur Pornhub le trafic augmente encore, de plus en plus, jusqu’à atteindre le pic maximum de la journée à 3h du matin. A + 13 %.

Souvent, Pornhub, ou plus généralement les sites pornographiques, ont été le miroir de tendances plus importantes. Lors des votes de 2016, à l’occasion du référendum constitutionnel promu par Renzi, les données avaient montré une augmentation de l’accès à la page. La même année, la victoire de Donald Trump était célébrée par les Américains, en plein sur Porhub, qui avait enregistré un +17%.

Records de trafic dans chaque région

Une tendance qui semble avoir touché toute l’Italie de manière homogène. Selon les données, chaque région a connu une augmentation du trafic anormal sur le portail porno gratuit. Molise marque un + 15%, Vallée d’Aoste + 14%, Toscane + 3%. L’exploit vient de la Basilicate, qui à 3 heures du matin, après les résultats électoraux, atteint un incroyable pic d’accès. A + 35 %.

L’assaut contre la tribune est un phénomène qui recoupe un autre fait : le plus haut pourcentage d’abstention depuis la guerre à ce jour. Seuls 64% des Italiens ont voté. Un maximum d’un côté, un minimum de l’autre. Les données parlent d’elles-mêmes, les Italiens, le 25 septembre, ont préféré le porno à la politique.