Les abonnés Microsoft 365 auront des filtres premium sur Clipchamp

Microsoft a repris Clipchamp il y a environ un an. Le but était d’intégrer cet éditeur vidéo à Windows 11 et de remplacer l’ancien éditeur qui était intégré à l’application Photos. Le problème? Le prix. Et c’est que cette application relevait d’un modèle d’abonnement à un système d’exploitation gratuit, ce qui a suscité de nombreuses critiques.

En fait, Clipchamp est venu avec trois plans de paiement dans lesquels, au départ, nous devions payer pour réaliser des exportations vidéo 1080p. Avec un prix de 9 euros par mois, c’était le plan le moins cher, atteignant 39 euros par mois dans sa version avec plus de fonctionnalités, qui comprenait une énorme bibliothèque d’images audio, vidéo et stock.

Vers l’intégration de Clipchamp dans Microsoft 365

Cependant, les critiques générées ont poussé Microsoft à augmenter la capacité du plan gratuit jusqu’à l’exportation en 1080p. Enfin, ceux de Redmond ont décidé de simplifier les forfaits Clipchamp et de ne garder qu’un seul forfait payant, avec filtres et effets premium, ainsi qu’un kit de la marque au prix de 12 euros par mois.

Désormais, les abonnés Microsoft 365 verront comment la quatrième ligne de ce plan est intégrée à l’abonnement gratuit. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, vraiment, puisque les utilisateurs de Microsoft 365 avaient déjà des effets et des animations exclusifs dans l’ancien éditeur vidéo, qui a maintenant disparu de la nouvelle application Photos.

Pour obtenir les filtres premium, qui sont 9 des 57 disponibles dans la bibliothèque, nous devrons être connectés avec notre compte Microsoft dans Clipchamp. Cependant, dans la partie musique et effets, on retrouvera un grand nombre d’éléments qui ne sont accessibles qu’aux abonnés payants.

Il s’agit de la première intégration de Clipchamp au sein de Microsoft 365, après que Redmond ait confirmé que son objectif était de rapprocher l’application des utilisateurs de Windows 11 et de l’intégrer à son écosystème de paiement dans sa version domestique.