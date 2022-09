Saga Metal Gear : un bilan des origines à aujourd’hui

Mais avant d’entrer dans les jeux, reconnaîtriez-vous les protagonistes des jeux ?

Les protagonistes de la saga

Les protagonistes de Metal Gear Solid sont déjà des icônes dans l’histoire des jeux vidéo et si vous êtes nouveau, vous vous mêlerez à chacun d’eux. Dire que la plupart utilisent le nom de « Serpent » mais plus tard il y a des différences entre chacun d’eux, l’époque dans laquelle ils vivent et les ennemis et armées qu’ils devront combattre. Tous ces Serpents représentent les différentes incarnations d’un héros créé pour lutter à travers le temps contre tout et contre tous.

Serpent solide

Produit du projet secret Les Enfants Terribles, il est le soldat le plus parfait développé au XXe siècle et capable d’atteindre des objectifs suicidaires comme s’infiltrer dans n’importe quelle installation ennemie. Son prestige a fait de lui une légende vivante dans l’armée.

grand patron

Fondateur de FOX HOUND, Outer Heaven, Militaires Sans Frontières (MSF), Diamond Dogs ou Zanzibar Land, il est une puissante force de combat même si au fil des années, et en vieillissant, il finit par prendre des décisions qui semblent aller à l’encontre votre propre CV. Malgré tout, il est considéré comme l’un des meilleurs soldats du XXe siècle.

serpent à venin

Nous sommes devant le protagoniste de Metal Gear Solid V The Phantom Pain déjà en tant que commandant de Diamond Dogs et dont l’esprit l’a amené à penser qu’il était en fait Big Boss. En fait, son passé est lié à un médecin de MSF. Beaucoup de ses blessures de guerre (au bras, au visage et aux jambes) ont été subies en essayant de sauver Snake.

raider

Il sera le sauveur de Solid Snake à plusieurs reprises et jouera dans des jeux comme Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Malgré son expérience, ses missions accomplies et les cicatrices qu’il a subies, il finira par mourir et son corps détruit… qui sera remplacé par un cyborg qui est, peu ou prou, l’une de ses réincarnations les plus connues.

Saga principale de Metal Gear

De nombreux jeux Metal Gear sont sortis mais ils font partie de l’arc principal de l’histoire, uniquement ceux dont nous vous parlons ci-dessous.

Engrenage métallique (1987)

L’année est 1995 et le gouvernement américain est entre les mains de FOX HOUND avec un Big Boss qui commande cette force d’élite, même si ce sera Grey Fox que nous verrons dans ce jeu qui apporte à la table certaines des caractéristiques clés de la saga : furtivité, infiltration et combat quand il n’y a pas d’autre choix.

Metal Gear 2 : Serpent solide (1988)

Ce jeu commence avec la retraite de Solid Snake et l’enlèvement d’un scientifique par la nation voyou Zanzibar. FOX HOUND reprend les choses en main avec le commandant Campbell à la barre. Le jeu était dans la continuité du premier, évidemment dû au succès qui a marqué le début de la légende.

Engrenage métallique solide (1999)

Onze ans après le dernier épisode, Konami a enfreint les règles et créé l’un des jeux classiques les plus importants de l’histoire. Metal Gear était un nom familier, mais pas autant que dans ce jeu qui nous ramène à l’année 2005 et au cadre glorieux de Shadow Moses. FOX HOUND revient pour faire une apparition en utilisant un Solid Snake qui doit arrêter des terroristes qui menacent de lancer un missile nucléaire.

Ai-je besoin de dire quelque chose à propos de cette merveille ? Il a essentiellement repris l’idée des jeux originaux, leur a appliqué une partie de graphismes 3D, a tout mis en scène avec des scènes cinématographiques, un doublage impressionnant en espagnol et le reste était la magie d’une saga classique dans l’histoire des jeux vidéo. .

Metal Gear Solid 2 : Fils de la liberté (2002)

Après le succès de Metal Gear Solid, Konami a fait manger toute la communauté des joueurs. Les attentes pour ce jeu ont dépassé tout ce qui était connu et ont battu des records de ventes absolus. Solid Snake et Otacon ont fondé Philanthropy en 2007 et ont enquêté à l’époque si les Marines construisaient et transportaient un Metal Gear RAY. Revolver Ocelot apparaît sur la scène, coulant le cargo dans lequel ils transportent cette nouvelle arme et notre protagoniste disparaît. Mais ce n’est que le début, car ce sera Raiden qui apparaîtra au nom de FOX HOUND avec pour mission d’arrêter la menace terroriste.

Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpents (2005)

La franchise fait un saut dans le temps de l’année 2005 à 1964, en pleine guerre froide : Naked Snake est envoyé à Tselinoyarsk pour secourir un scientifique russe, nommé Sokolov, et qui a entre les mains le projet Shagonod, une arme dévastatrice qui permet à son propriétaire de lancer une attaque nucléaire de n’importe où sur la planète. Ce titre a réussi à donner une nouvelle direction à la série et, surtout, à offrir un background beaucoup plus riche qui a rendu la franchise encore plus grande.

Metal Gear Solid 4 : Les Armes des Patriotes (2008)

Metal Gear Solid 4 reprend le calendrier et laisse derrière lui les années 60 du XXe siècle et nous transporte en 2014, lorsque la menace des nanomachines capables de tuer des cibles de manière extraordinairement précise et sélective apparaît. Ici, nous rencontrerons une version de Solid Snake particulièrement âgée et non attachée aux idéaux qu’il avait dans sa jeunesse, qui devra achever Liquid Ocelot le plus rapidement possible.

Metal Gear Solid: Marcheur de la paix (2010)

L’horloge nous ramène aux années 70 pour un jeu qui est arrivé pour la première fois sur PSP (bien qu’il ait ensuite eu des versions HD pour les consoles de salon). Aujourd’hui, MSF combat en Amérique du Sud, un endroit secoué par l’influence croissante de l’orbite soviétique et l’impact de la crise des missiles cubains. Big Boss devra défendre les nations qui n’ont pas d’armées contre cette menace autoritaire qui se propage dangereusement.

Metal Gear Solid V (2015)

Le dernier des jeux de la saga canonique (si l’on peut en dire autant de ceux qui nous racontent l’histoire principale) et qui s’est déroulé en deux phases. Une première avec Metal Gear Solid V Ground Zeroes, qui se déroule en 1975 et raconte tout ce qui s’est passé après Peace Walker. Dans ce titre, nous contrôlons Big Boss et le camp Omega auquel nous devons nous rendre pour attaquer une base à Cuba où Chico et Paz sont détenus.

C’est déjà en 1984 que Metal Gear Solid V The Phantom Pain apparaît, avec Venom Snake se réveillant confus dans un hôpital de Chypre. Après quelques rencontres avec Big Boss et Ocelot (dans les instants précédant la création d’Outer Heaven), il se rendra en Afghanistan où il devra sauver l’une des personnes les plus fiables de Snake, Kazuhira Miller, qui est sous la surveillance des soldats soviétiques.

Malheureusement, c’était le dernier volet de la saga en attendant que Konami ou Hideo Kojima reprennent l’histoire à l’avenir. Quelque chose qui ne s’annonce pas bien du tout car l’affaire s’est mal terminée entre la société de production et le créatif japonais, qui déjà dans les derniers instants de développement de ce titre a montré son désaccord avec la façon dont les choses étaient gérées.

Comment les jouer dans l’ordre chronologique

Comme vous l’avez vu, les sauts temporaires d’un jeu à l’autre sont plus qu’évidents. Si vous souhaitez les apprécier dans l’ordre que marquent les personnages et leur histoire, voici la liste ordonnée avec la date à laquelle chacun se déroule entre guillemets :

Metal Gear Solid 3 : Mangeur de serpents (1964)

Metal Gear Solid: Marcheur de la paix (1974)

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes (1975)

Metal Gear Solid V : La douleur fantôme (1984)

Engrenage métallique (1995)

Metal Gear 2 : Serpent solide (1999)

Metal Gear Solid (2005)

Metal Gear Solid 2 : Fils de la Liberté (2007-2009)

Metal Gear Solid 4 : Les Armes des Patriotes (2014)

Autres engrenages en métal

Les Metal Gear que nous avons évoqués jusqu’ici sont ceux qui développent clairement l’histoire des différents Snakes, de leurs organisations et des ennemis les plus récalcitrants. Mais il y en a d’autres qui sont à mi-chemin et un bon bouquet qui n’affecte en rien ce qui se passe. Même son développement s’écarte du canon en flirtant avec des genres très différents.

C’est le cas par exemple du superbe Metal Gear Acid ! pour PSP, qui mélangeaient le développement de la furtivité, de l’infiltration et du combat de cartes et connaissaient un grand succès au moment de leur sortie il y a près de 20 ans. Ou les éditions mobiles plus simples. Ici vous les avez tous :

Metal Gear (presque) canonique

Metal Gear Solid : opérations portables

Metal Gear Rising : Vengeance

engrenage en métal non canon