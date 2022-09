Quelle est la meilleure enceinte Alexa que je puisse acheter ?

Amazon dispose d’un large catalogue d’appareils Echo qui nous permettent de profiter de toute la technologie d’Alexa. Nous nous contentons presque toujours des Echo Dot, qui sont les modèles les moins chers, et sont principalement utilisés pour emmener Alexa dans n’importe quel coin de la maison. Mais… Quel appareil dois-je acheter si je veux obtenir le meilleur Amazon Echo possible ?

Echo 4 – Le meilleur pour la domotique

L’Amazon Echo de quatrième génération est très similaire dans sa conception à l’Echo Dot 4, mais beaucoup plus grand. C’est un modèle très complet. Tout d’abord, il dispose d’un standard Zigbee, vous pourrez donc connecter de nombreux appareils domotiques directement à l’Echo sans avoir à dépenser de l’argent en ponts de connexion – à terme, vous ferez des économies avec cet Echo. En revanche, l’Echo 4 dispose d’un très bon système audio, puisqu’il dispose d’un subwoofer et de deux tweeters, ce qui en fait un système 2.1 très compact. Le seul défaut de ce modèle est qu’il n’a pas d’horloge, ce que nous aimerions voir inclus dans les futures révisions.

Echo Studio – La meilleure option si vous recherchez un son de qualité

À l’insu de beaucoup, l’Echo Studio est une enceinte assez grande et pas particulièrement bon marché. Dans la gamme Amazon Echo, c’est le produit le plus haut de gamme que vous trouverez. Il s’agit d’un produit conçu pour tirer pleinement parti de la musique haute fidélité d’Amazon Music.

Echo Show 10 Gen 3 – Le plus polyvalent

L’Echo Show 10 pouces est un autre produit rond du catalogue Alexa. Bien qu’il existe plusieurs modèles Echo Show, celui-ci combine le meilleur de tous. Son panneau vous permet de voir n’importe quelle information d’un coup d’œil, de regarder une vidéo pendant que nous cuisinons ou notre fonction préférée : passer un appel vidéo et avoir l’écran qui vous suit lorsque vous quittez l’avion.

Sonos One – Alexa pour les audiophiles

Les vrais fans de son de qualité vont encore plus loin avec l’Echo Studio. Le Sonos One est un haut-parleur compact avec une qualité audio exceptionnelle et une compatibilité étendue avec les services de musique. Grâce à la prise en charge native, vous pouvez interagir avec le Sonos One comme vous le feriez avec un appareil Echo.

De plus, le Sonos One peut être couplé avec un autre Sonos One pour rendre un son beaucoup plus immersif et de qualité. Un point négatif ? Eh bien, oui. Tout d’abord, la qualité a un prix, alors ne vous attendez pas à trouver cet appareil bon marché. En revanche, bien que le Sonos One remplisse parfaitement les fonctions d’Alexa, il y a deux fonctions qui ne sont pas supportées : le système Drop-In et les appels téléphoniques avec Alexa.

