Pourquoi le nouveau LEGO de The Mandalorian est-il si spécial ?

Le Razor Crest rejoint LEGO Star Wars

LEGO et Star Wars collaborent depuis des années. Beaucoup de produits nés de ce mariage sont vraiment exclusifs. Certains deviennent même des objets très convoités par les collectionneurs.

Pour continuer l’héritage de LEGO Star Wars, la marque danoise vient d’annoncer son nouvel ensemble The Razor Crest, c’est-à-dire le vaisseau de commandement dans The Mandalorian. C’est une construction exclusive et totalement limitée dont quelques chanceux pourront profiter.

Le Razor Crest ne sera pas pour les débutants. LEGO considère que l’assemblage du vaisseau du chasseur de primes ne va pas être un jeu d’enfant, car c’est l’un des ensembles avec le plus grand nombre de pièces que la marque a lancé à ce jour.

Le Razor Crest se faufile dans le haut des figurines LEGO

La construction du navire de commandement compte 6 187 pièces. Si vous regardiez notre classement des ensembles LEGO avec le plus de pièces, The Razor Crest se faufilerait facilement dans le top 10, juste en dessous de l’AT-AT LEGO Star Wars et du château de Poudlard.

Le vaisseau du Mandalorian ne sera pas non plus petit en termes de dimensions. Il mesure environ 72 centimètres de long, 24 de large et 50 de haut. Il ne prend pas de place comme le LEGO Titanic, mais il est possible que votre partenaire vous expulse de la maison si vous essayez de placer le modèle dans le salon.

Une fois assemblé, le navire ne manquera pas d’un seul détail. Le Razor Crest peut être démonté à partir de différents points afin que nous puissions voir son intérieur, ainsi que jouer avec les 5 figurines incluses dans l’ensemble. Les personnages seront le Mandalorian, le Mythrol, Kuiil, un Blurrg et notre très cher Grogu dans un aérocrate.

Prix ​​et lancement

Si vous souhaitez obtenir cet ensemble exclusif, nous craignons que vous ne deviez vous gratter un peu la poche. Le Razor Crest est en vente pour environ 599,99 euros, un prix assez similaire à celui du reste des ensembles LEGO géants.

La vente commence le 7 octobre 2022, bien que si vous devenez VIP LEGO, vous pouvez effectuer votre achat le 3 octobre et vous accumulerez également de précieux 4 500 points VIP.

Maintenant, la chose est déjà entre vos mains. Auriez-vous le temps de construire cet énorme vaisseau LEGO avant les premières de la saison 3 de The Mandalorian ? La série arrivera à Disney + en février 2023, vous avez donc environ quatre mois, un pont et un Noël entre les deux.