Lego annonce un ensemble Mandalorian Razor Crest de 6 187 versions

En un mot : Lego a ajouté un nouvel ensemble à sa série Star Wars Ultimate Collector (UCS) qui ne manquera pas de plaire aux inconditionnels. À 599,99 $, cependant, il fait également partie des ensembles les plus chers de la mémoire récente.

Le kit de construction Lego Star Wars Razor Crest (#75331) est basé sur le vaisseau de The Mandalorian. Il se compose de 6 187 versions et comprend des moteurs amovibles et un cockpit ainsi qu’une capsule de sauvetage et une chambre de congélation du carbone. L’ensemble comprend également des minifigs de Grogu, le Mandalorian, Mythrol et Kuiil sur un Blurrg à construire.

Le Razor Crest mesure 28,3 pouces (longueur) x 19,7 pouces (largeur) x 9,4 pouces (hauteur) et est destiné aux constructeurs âgés d’au moins 18 ans. Un stand et une plaque d’information complètent l’ensemble.

L’ensemble rejoint d’autres véhicules de la gamme Star Wars UCS de Lego, notamment l’ensemble Republic Gunship, le Millennium Falcon et l’ensemble Luke Skywalker Landspeeder.

Le concepteur de Lego, Cesar Soares, a déclaré qu’il souhaitait que l’ensemble soit très détaillé afin que les fans de Star Wars et de Lego puissent découvrir toutes ses fonctionnalités passionnantes. « Je sais que les fans de la galaxie Star Wars, les constructeurs et bien d’autres adoreront recréer leurs aventures préférées de cette série extraordinaire », a ajouté Soares.

The Mandalorian se déroule cinq ans après les événements du Retour du Jedi. Le western spatial suit un chasseur de primes solitaire et a été créé le 12 novembre 2019, pour coïncider avec le lancement de Disney +. Une troisième saison a été confirmée et devrait être diffusée en février prochain.

Au cours de l’été, Lego a annoncé une poignée d’autres ensembles intéressants, dont le Mighty Bowser de 2 807 versions de la gamme Super Mario et un Atari 2600 de 2 532 versions. L’ensemble Bowser devrait arriver le 1er octobre au prix de 269,99 $ et l’Atari 2600 a continué vente le 1er août pour 239,99 $.

L’ensemble de construction Lego Star Wars Razor Crest sera lancé pour les membres Lego VIP le 3 octobre avec une disponibilité générale prévue pour le 7 octobre. Lego a précédemment publié une version plus petite du Razor Crest – 1 023 versions – qui est toujours disponible pour 139,99 $. Un modèle de 1 073 versions de The Child peut également être à vous pour 89,99 $.