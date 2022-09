Pourquoi Donald Trump pourrait revenir sur Facebook et Instagram

Après la capture de Capitol Hill Meta a suspendu l’ancien président des médias sociaux, la révocation expire en janvier et le responsable des affaires mondiales de Meta devra décider quoi faire des comptes de l’ancien président.

L’exil de Donald Trump pourrait prendre fin. Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, décidera si l’ancien président reviendra sur Facebook et Instagram en 2023. Le PDG, Mark Zuckerberg, le conseil d’administration de la plateforme et des experts externes seront également consultés. L’interdiction a commencé le 6 janvier 2021, lorsque Capitol Hill a été occupé. Des flottes d’extrémistes de droite avaient franchi les portes, fait une descente dans les bureaux et affiché fièrement le succès de l’entreprise sur les réseaux sociaux. Trump ne prend pas ses distances, bien au contraire. Au début, il laisse entendre qu’il est du côté des manifestants et est suspendu de toutes les plateformes. Meta choisit une interdiction temporaire, deux ans, Twitter bannit l’ancien président à vie.

Maintenant que la suspension est sur le point d’expirer, le 7 janvier 2023, Trump pourrait revenir. « Ce n’est pas une décision fantaisiste », a déclaré Clegg, « nous analyserons les signes de dommages dans le monde réel pour décider s’il sera réintégré sur la plate-forme. » Clegg a également souligné que même si Trump revient, il pourrait être suspendu « Nous parlerons aux experts, nous parlerons avec des tiers, nous essaierons d’évaluer quelles seront, à notre avis, les implications du retour de Trump sur la plate-forme », a déclaré Clegg.

Qui est Nick Clegg

Clegg était auparavant vice-Premier ministre britannique et a rejoint Facebook en tant que vice-président des affaires mondiales et des communications en 2018. En février, il a été promu au poste de directeur principal de la politique d’entreprise. Facebook l’a choisi pour réparer ses relations avec les régulateurs, les dirigeants politiques et les médias après l’affaire Cambridge Analytica.

Maintenant, Clegg doit comprendre si, en cas de retour, Trump devra repartir de zéro ou pouvoir compter sur ses 35 millions de followers. Ceux qu’il a dû quitter il y a deux ans. Il y a aussi une question de timing. La révocation pourrait être un bonus supplémentaire pour l’ancien président poussant à une nouvelle candidature en 2024. « Lorsque vous prenez une décision qui affecte la sphère publique, vous devez agir avec une grande prudence », a déclaré Clegg.