Google réduit ses dépenses, PDG Sundar Pichai : « Le plaisir et l’argent ne sont pas la même chose »

Sundar Pichai a expliqué lors d’une réunion que l’entreprise réduira ses coûts pour faire face à un scénario macroéconomique incertain, et les employés s’en plaignent.

« Nous ne devrions pas toujours assimiler le plaisir et l’argent. » C’est vrai, mais Sundar Pichai le dit un peu moins. Lui, en une journée, gagne plus ou moins un million d’euros. PDG d’Alphabet, la holding qui contrôle Google, l’un des managers les mieux payés des États-Unis. Le salaire de Sundar Pichai est 1000 fois supérieur à celui d’un employé normal de Google. Et lui, cette phrase, la dit à son personnel. La polémique est déclenchée.

Les mots de Pichai ont été extraits d’un discours lors d’une réunion avec les Googlers, qui a été révélé grâce à un enregistrement audio publié par CNBC. Tout découle du mécontentement des employés. Ils sont fâchés que Google ait réduit les budgets de voyage et de divertissement. Mais Pichai, en plus de réitérer que l’argent et le plaisir ne sont pas directement proportionnels, a expliqué qu’il s’agissait de coupes nécessaires.

Certes, Alphabet a enregistré des revenus de 69,69 milliards de dollars à la fin de son deuxième trimestre fiscal en juin, soit une augmentation de plus de 12 % par rapport à l’année dernière. Cependant, les craintes d’une récession imminente déclenchée par la hausse de l’inflation ont alerté les grandes entreprises technologiques comme Alphabet et Meta. Pichai a déclaré qu’il espérait rendre l’entreprise 20 % plus productive en ralentissant les embauches et les investissements.

Le style de vie d’un employé de Google

Il faut dire que les employés de Google y étaient bien habitués. Masseurs en milieu de travail, cours de cuisine, programmes de conditionnement physique et d’arts à domicile. Le Cirque du Soleil se produit pour eux au Computer History Museum de Mountain View, et les stormtroopers de Star Wars dansent sur les tables pour la fête de Noël. Natasha Miller, organisatrice d’événements pour Google, a déclaré à Business Insider qu’une fête commandée par la Silicon Valley coûte environ 1 million de dollars.

Lorsque les employés ont demandé au PDG de Google pourquoi ils auraient dû renoncer à tous ces avantages, Pichai a répondu « Comment dire cela ? Nous sommes un peu plus responsables, étant donné que nous sommes dans l’une des conditions macroéconomiques les plus difficiles de ces dix dernières années ». Et puis il a ajouté : « Je me souviens quand Google était petit et faible. Il ne faut pas toujours assimiler plaisir et argent. » En fin de compte, cependant, il semble que les employés de Google n’auront à abandonner que quelques danseurs de Star Wars pour le moment.