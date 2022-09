Dans les prochains films Star Wars, la voix de Dark Vador sera reproduite par une intelligence artificielle

L’ensemble de l’opération est coordonné par Respeecher, une startup ukrainienne qui a réalisé un travail similaire sur la voix de Mark Hamill.

A 91 ans, James Earl Jones a décidé de prendre sa retraite. Choix légitime, vu l’âge. Après une carrière débutée dans les années 1950, l’acteur américain a tout à fait le droit de décider d’arrêter. S’il a vieilli en revanche, ses personnages ne le sont pas, au contraire. Dans la toile sans fin de préquelles et de suites auxquelles l’industrie cinématographique nous a maintenant habitués, les masques que portait James Earl Jones pourraient revenir pendant des années. L’un d’eux est Dark Vador, l’un des protagonistes (selon certaines lectures, le protagoniste) de la saga Star Wars.

Comme le rapporte le magazine Deadline, Jones aurait signé un accord pour vendre tous les droits de sa voix à Lucasfilm. Concrètement, l’acteur aurait permis à la société de production, désormais détenue par Disney, d’utiliser ses échantillons vocaux pour créer de nouveaux dialogues à l’aide de l’intelligence artificielle (IA). L’opération, qui n’est pas simple sur le plan technique, devrait être menée à bien par la startup ukrainienne Respeecher.

Comment créer un dialogue avec l’IA

Comme tous les algorithmes liés à l’intelligence artificielle, celui de Respeecher part également d’une série de données. Dans ce cas, l’archive de départ est une bibliothèque numérique dans laquelle tous les échantillons vocaux de James Earl Jones collectés au fil des ans sont enregistrés. Des mots simples, des sons, des inflexions et des tons de voix qui sont décomposés pour ensuite être réunis et former de nouvelles phrases au besoin.

Ce n’est pas la première startup Respeecher à faire face à une telle demande. Aussi pour Lucasfilm, il avait travaillé à reconstruire la voix du jeune Mark Hamill, l’acteur qui avait joué le rôle de Luke Skywalker. Ici aussi, la technique était la même : les dialogues qui apparaissent dans les séries The Mandalorian et The Book of Boba Facts sont construits en assemblant du matériel entre des émissions de radio et d’autres voix off.