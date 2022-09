La dernière mise à jour de Nvidia GeForce Experience corrige les problèmes de performances du jeu Windows 11 22H2

TL; DR : Nvidia a répondu aux problèmes de performances de jeu causés par la mise à jour Windows 11 22H2 signalée la semaine dernière. La société a confirmé que son logiciel Nvidia GeForce Experience est à l’origine des problèmes, mais la mise à jour vers la dernière version bêta les résoudra.

Microsoft a commencé à déployer la mise à jour Windows 11 2022, également connue sous le nom de mise à jour 22H2, dans plus de 190 pays la semaine dernière, introduisant plusieurs mises à niveau et nouvelles fonctionnalités dans le système d’exploitation le plus récent de l’entreprise. Mais il y avait aussi quelques ajouts indésirables.

Comme c’est toujours le cas avec les mises à jour, Windows 11 22H2 a causé des problèmes système à certains utilisateurs, notamment des écrans bleus de la mort lors du processus d’installation. Il y a également eu une multitude de rapports de ceux qui ont installé 22H2 affirmant que la mise à jour a provoqué des fréquences d’images instables dans les jeux – une personne a déclaré que le ralentissement était si grave que leurs jeux étaient injouables. Nous avons également entendu dire que G-Sync et l’audio du jeu étaient impactés.

NVIDIA GeForce Experience 3.26 BETA est disponible et recommandé pour les utilisateurs de Microsoft Windows 11 22H2. Cette mise à jour résout les problèmes liés aux performances que certains utilisateurs peuvent observer après la mise à jour.

… Téléchargez ici : https://t.co/ifYtZgddOv

… Faits marquants de la version : https://t.co/Ak9VWUsKwR pic.twitter.com/XzvZApU8Yt – Service client NVIDIA (@nvidiacc) 23 septembre 2022

Les problèmes de performances de jeu 22H2 ne sont apparus que sur les PC équipés de GPU Nvidia. Maintenant, l’équipe verte a confirmé que l’application Nvidia GeForce Experience en était la cause, bien qu’elle n’ait jamais été détaillée.

Nvidia écrit que la solution, autre que la désinstallation de la mise à jour 22H2, consiste à mettre à niveau GeForce Experience vers la dernière version v3.26. Il existe deux façons de procéder : téléchargez manuellement le programme d’installation v.3.26, ce que vous pouvez faire à l’aide de cet exécutable, et installez le logiciel.

L’autre façon de mettre à jour l’application est à partir de l’expérience GeForce elle-même. Cela peut être fait en allant dans les sections Paramètres et en sélectionnant « Activer les fonctionnalités expérimentales ». Nvidia recommande de fermer le programme, d’attendre 30 secondes, puis de redémarrer, ce qui mettra automatiquement à jour l’application vers la dernière version.

Nvidia écrit que la version non bêta de GeForce Experience 3.26 devrait être mise en ligne cette semaine. Il ajoute un enregistrement ShadowPlay HDR 8K 60FPS pour les prochaines cartes RTX 4000, des paramètres optimaux pour 51 jeux et d’autres corrections de bugs.

Windows 11 22H2 ajoute un menu Démarrer mis à jour, une meilleure recherche et un explorateur de fichiers remanié. Microsoft ajoute également des outils améliorés de sécurité et axés sur les jeux. Découvrez tous les changements dans cet article.