Apple choisit l’Inde pour produire l’iPhone 14, la Chine s’éloigne de plus en plus

L’entreprise compte marier 25% de sa production ici d’ici 2025. Et ce n’est pas la seule Big Tech qui suit cette stratégie.

Depuis plus d’une décennie, Apple s’appuie sur la Chine pour produire la quasi-totalité de ses appareils. Commencent alors la guerre tarifaire, les blocages du Covid et enfin les tensions entre Pékin et Washington au sujet de Taïwan. Maintenant, Cupertino a commencé à se tourner vers l’Inde. C’est dans ce pays qu’Apple aimerait déplacer 25 % de la production mondiale, à commencer par l’iPhone 14. Une étape fondamentale pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine.« La nouvelle gamme d’iPhone 14 introduit de nouvelles technologies révolutionnaires et des fonctions de sécurité importantes. Nous sommes ravis de produire l’iPhone 14 en Inde », a déclaré la société dans un communiqué lundi, confirmant des semaines de spéculation.

Foxconn, partenaire historique d’Apple, produit l’appareil à Chennai, dans l’usine de Sriperumbudur. Les unités iPhone fabriquées ici seront mises en vente en Inde plus tard cette année. C’est la première fois que des usines indiennes produisent un iPhone de la gamme principale. La société commence généralement à assembler des modèles dans le pays sept mois après son lancement et à ce jour, en Inde, les partenaires d’Apple ont construit peu d’iPhones tous datés et bon marché.

Les entreprises technologiques américaines recherchent depuis longtemps une alternative à la Chine. En fait, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont été interrompues en raison des blocages rigides liés à Covid et il y a aussi la crainte d’une rupture incisive entre la Chine et les États-Unis au sujet de Taiwan. Le Wall Street Journal a rapporté que la société cherchait à augmenter sa production dans d’autres pays, dont le Vietnam et l’Inde. « Apple veut se diversifier et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », a expliqué la société, ajoutant que cette décision était une « démonstration de confiance en l’Inde ».

Les prochains objectifs d’Apple

Selon les analystes, Apple transformera l’Inde en un centre mondial de fabrication d’iPhone d’ici 2025. Elle déplacera 5 % de la production mondiale d’iPhone 14 vers l’Inde d’ici la fin de 2022 et étendra sa capacité de production dans le pays en trois ans. Le Vietnam, en revanche, contribuera à hauteur de 20 % à l’ensemble des productions d’iPad et d’Apple Watch, 5 % de MacBook et 65 % d’AirPod d’ici 2025. Certains espèrent que la production locale fera baisser les prix déséquilibrés des iPhones dans le pays. Le modèle de base de l’iPhone 14, en effet, aux États-Unis coûte 799 dollars, en Inde 79900 roupies (980 dollars). L’iPhone Pro Max touche 1717$ en Inde, j’en compte 1099 chez moi.

Tout le monde regarde l’Inde

Apple n’est pas le seul à considérer l’Inde comme un nouvel horizon de production. Samsung identifie déjà un pôle de fabrication mondial clé dans le pays, c’est pourquoi il a construit l’une de ses usines les plus importantes en Inde. Xiaomi, Oppo, Vivo et OnePlus assemblent déjà localement certains de leurs téléphones dans le pays. Non seulement cela, même Google prévoit de déplacer une partie de la production de smartphones Pixel vers ces territoires.