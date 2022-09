5 leaks qui ont agacé le lancement des jeux vidéo

Il y a toujours eu des fuites, mais il est vrai que leur importance a augmenté de façon exponentielle avec l’arrivée d’internet et des différents canaux par lesquels une Source anonyme (réseaux sociaux, YouTube, etc.) pouvait mettre en ligne des vidéos ou des captures d’écran d’un jeu qu’elle souhaitait à filtrer, et que l’entreprise gardait officiellement secrète. Et c’est que ce qui s’est passé avec GTA VI n’est pas nouveau et il y a d’autres noms qui ont déjà subi quelque chose de similaire dans le passé.

Cinq fuites très médiatisées

Nous vous avons déjà dit qu’avoir connaissance à l’avance de l’existence d’un jeu, ou avoir le code lui-même pour le télécharger avant sa mise en vente, est une pratique qui a tendance à arriver trop souvent. Sans aller plus loin, il y a quelques jours, Ubisoft subissait un leak majeur autour du nouvel Assassin’s Creed de 2023 où l’on avait pris connaissance de leurs plans quelques heures avant la présentation officielle du 10 septembre.

Bien que si vous le pensez, nous allons vous rappeler les cinq cas les plus sanglants des 20 dernières années. Ce sont.

Half Life 2

Le monde du jeu était enthousiasmé par l’arrivée de Half-Life 2 dans les stores en octobre 2003, mais un an auparavant, l’intégralité du code Source avait été divulgué en ligne. Le jeu tel qu’il a été développé à cette époque. Inutile de dire que tous ceux qui voulaient le télécharger l’ont fait et ont pu l’essayer, ce qui n’a pas nui à son succès lors de sa sortie sur Steam. Le coupable de la fuite, un jeune Allemand, a été signalé pour vol, bien qu’il ait été démontré plus tard que les serveurs de l’entreprise avaient été infectés par un certain type de logiciel malveillant.

Doom 3

Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Half-Life 2 est arrivé à Doom 3, qui est apparu sur Internet publié avec une version alpha qui ne contenait pas le jeu complet, mais plutôt une version assez initiale. Même ainsi, il comportait trois phases et montrait clairement son nouveau cadre, son style graphique et son gameplay. Comme dans les affaires précédentes, ces fuites n’ont pas empêché le succès du jeu vidéo.

Assassin’s Creed III

Au printemps 2012, Ubisoft avait déjà prévu l’annonce de son nouveau jeu, une annonce importante car il s’agissait du premier opus sans Ezio and the Rebirth comme scénario de fond, il a donc voulu s’occuper de tous les détails de la façon dont il se déroulerait. devenir officiel. Le problème est que deux jours avant que les médias ne lui donnent des exclusivités, tout ce qui a fuité est apparu : nom, logo, personnages, lieu, villes qui pouvaient être jouées, et même une vidéo avec gameplay.

Déshonoré 2

Cette fuite était vraiment drôle car il n’y avait personne en dehors d’Arkane impliqué, mais c’est Ralph Colantonio lui-même, président du studio, qui a annoncé la bonne nouvelle au monde. Quelqu’un du personnel a eu la gentillesse de connecter la répétition de la présentation sur Twitch et ceux qui ont réussi à la voir en direct ont appris de première main toutes les nouvelles que Bethesda préparait, y compris ce Dishonored 2.

Resident Evil 6

Enfin, nous avons un autre type de fuite qui, non moins scandaleux, n’est pas capable de mettre en colère le développeur, en l’occurrence Capcom. Le jeu étant déjà terminé et en route vers les stores, un établissement est apparu en Pologne qui, nous ne savons pas si volontairement ou involontairement, a commencé à vendre les unités un mois plus tôt que dans le reste de la planète. Résultat? Internet était rempli de gameplays et de vidéos éviscérant l’histoire et mettant fin au secret que Capcom voulait autour de son titre vedette.