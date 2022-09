Qu’est-ce qu’un volant Direct Drive et pourquoi Logitech en a sorti un

Il existe pas mal de volants sur le marché pour se lancer dans les courses de sim. Logitech a toujours été cette marque que les utilisateurs ont choisie comme premier volant. Des appareils comme les G25, G27 ou G29 (et leurs équivalents dans d’autres consoles) ont été des périphériques à succès, car ils avaient des prix assez intéressants et une qualité plus que prouvée. Cependant, le monde de la simulation progresse à pas de géant et Logitech ne veut pas être en reste. Pour cette raison, ils viennent d’annoncer leur premier modèle avec Direct Drive.

Logitech passe à la simulation professionnelle

Logitech a été présent à tout moment dans les courses de sim, bien qu’ils l’aient toujours fait avec des appareils assez bon marché. Quand il s’agit de se lancer dans ce monde, rare est l’utilisateur qui n’a pas mis la main sur un volant Logitech. Cependant, cette marque n’avait jamais tenté de créer un volant pour les secteurs les plus passionnés de la simulation de conduite. Les joueurs qui voulaient passer au niveau supérieur étaient presque obligés d’acheter du matériel chez Thrustmaster ou Fanatec. Mais cela va changer avec le nouveau Logitech G Pro Racing Wheel, le premier volant de la marque doté de la technologie Direct Drive.

Qu’est-ce que l’entraînement direct ?

Direct Drive est le nom donné à une façon de construire des roues de simulation. Jusqu’à présent, c’est la méthode qui offre les meilleurs résultats.

Fondamentalement, un volant d’inertie à entraînement direct est celui qui a une connexion directe entre l’anneau et l’arbre du moteur. Cela se traduit par une expérience plus réaliste, une transmission sans délai du retour de force et une plus grande immersion dans la conduite. Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles, car ces roues sont généralement assez coûteuses à fabriquer. Allez, il ne faut pas s’attendre à un prix bon marché lors du départ.

Un dépliant pour ceux qui recherchent un produit professionnel

Le Logitech G Pro Racing Wheel est à un autre niveau si nous comparons le produit à ses prédécesseurs. Nous avons maintenant un support à dégagement rapide, un système de changement de vitesse magnétique et même la possibilité de configurer des cames à double embrayage. Beaucoup de travail a également été fait sur la conception du panneau de boutons, ainsi que sur l’écran des paramètres, ce qui garantira que le joueur a toujours tout ce dont il a besoin à portée de main.

D’autre part, Logitech a également introduit un nouveau jeu de pédales, également sous le nom de Pro Racing. Logitech semble avoir analysé les demandes des utilisateurs, et avoir fabriqué un produit en fonction des plus exigeants. Ce nouveau pédalier présente une conception modulaire. Chaque pédale peut être déplacée indépendamment. Il est également possible de personnaliser facilement la sensation de chaque pédale à l’aide d’un ensemble de ressorts indépendants. Et, bien sûr, la détection de pression a également été améliorée.

Prix ​​et disponibilité

Le Logitech G Pro Racing Wheel peut désormais être réservé au prix conseillé de 1 099 euros. Le pédalier est vendu 389 euros supplémentaires. Concernant la compatibilité, cet équipement est universel, il est donc entièrement compatible avec les consoles Sony (PS4 et PS5), Microsoft (Xbox One et Xbox Series) et PC.