Une vidéo inédite montre le plateau d’enregistrement de Returnal vers le futur II

Returnal au passé

En 1989, personne n’avait de téléphone portable, et encore moins marchait dans la rue avec un appareil photo à la main. Ce pot n’était utilisé qu’à des moments très spéciaux du calendrier, tels que des anniversaires, des anniversaires, des fêtes ou des célébrations dont nous savions clairement que nous voulions nous souvenir après un certain temps. Au mieux, à la fin de cette décennie, nous avions les premières caméras vidéo domestiques et pas exactement ces compactes, mais plutôt des modèles à porter sur l’épaule, comme si nous étions des caméras ENG installées dans les unités mobiles qui couvrent les téléviseurs les événements les plus importants .

Eh bien, c’est maintenant que les fans des films Returnal vers le futur ont trouvé un trésor téléchargé sur YouTube et qui se présente sous la forme d’un enregistrement à domicile dans lequel vous pouvez voir comment une personne qui a réussi à travailler dans la production du 20e siècle Fox, Il a décidé de se promener à travers les scénarios qui formeraient le Hill Valley de l’année 2015 dans la fiction. Vous savez, la place principale de cette petite ville où Marty McFly, Doc Emmett Brown et Biff Tannen, entre autres, vivent.

La vidéo est tellement incroyable que vous pouvez voir chaque partie du décor avant que le réalisateur, son équipe et le casting d’acteurs ne commencent à tourner et, plus important encore, sans l’énorme quantité d’accessoires qui apparaîtront plus tard dans Returnal vers le futur II. C’est le cas, par exemple, du bar des années 1980, qui n’a ni sièges, ni tables, ni pompes Pepsi, ni téléviseurs, ni bornes d’arcade, ni rien. Tout est comme neuf (on entend même les ouvriers qui tapent en arrière-plan).

Un matériau incunable

Certes, si Internet et les réseaux sociaux avaient existé en 1989, un tel enregistrement aurait été considéré comme une grave fuite et la société de production aurait envisagé de poursuivre le responsable mais, heureusement pour lui, de diffuser ce matériel au-delà de son cercle personnel à ce moment-là. .. c’était une tâche compliquée. De plus, après 33 ans, il est fort possible que quelqu’un qui a travaillé sur le film vienne remercier son tournage, pour avoir contemplé comment un décor de film aussi emblématique que Returnal vers le futur, partie II a été construit.

Et la pièce n’est pas perdue. Vous pouvez voir la station-service Texaco, l’autoroute sur laquelle décollent et atterrissent les voitures volantes de cette année 2015, les anciens stores fermés qui étaient déjà dans le film original, les distributeurs automatiques qui font à peine attention dans certains plans, le lac construit au centre de la place et, bien sûr, des échantillons des nombreuses DeLorean qui ont été construites pour chaque scénario dans lequel la machine à voyager dans le temps apparaît dans le film.

Un matériel extraordinairement précieux dont vous pouvez profiter maintenant et qui vous rappellera à quel point le cinéma est formidable et merveilleux, n’est-ce pas ?