Leica Cine 1 : première télévisée laser allemande

Leica est une icône, en particulier sur le marché des appareils photo et des objectifs. Connu pour la plus haute qualité – mais aussi pour ses prix élevés – le fabricant basé à Wetzlar a défié la concurrence moins chère de l’Extrême-Orient pendant des décennies. Entrer sur le marché des téléviseurs laser (en fait : des projecteurs à courte focale) avec le Cine 1 est surprenant à première vue.

Partenariat Leica avec Hisense

Leica a présenté le Cine 1 à l’IFA 2022. Pour les débuts déjà surprenants sur le marché de la technologie laser TV, le fabricant allemand a également conclu une coopération inégale avec la marque chinoise Hisense.

La coopération est à long terme. Il est destiné à réunir les technologies multimédias des ingénieurs chinois avec le savoir-faire de Leica en matière d’objectifs et de production d’objectifs.

À première vue, tout cela ne semble pas si farfelu : Hisense possède une expérience pertinente dans le développement de projecteurs. Et Leica ? De même! Pendant des décennies, le fabricant a construit des projecteurs de slides – une activité connexe pour le fournisseur d’optiques de haute qualité, également utilisées dans un projecteur. Les projecteurs home cinéma d’aujourd’hui sont-ils les successeurs légitimes des projecteurs de slides des années 60, 70 et 80 ? Vous pouvez le voir ainsi.

Ancien projecteur de slides Leica Pradovit. Source de l’image : eBay/1963-06

Leica cite le président du conseil de surveillance et actionnaire majoritaire Andreas Kaufmann disant :

« Leica a des projections sous la marque Pradovit depuis très longtemps, donc entrer dans le segment des téléviseurs laser est une étape logique. »

Et puis Leica ne coopère pas pour la première fois avec des fournisseurs chinois. Dans le domaine de la photographie sur smartphone, les optiques de l’entreprise étaient déjà utilisées dans les meilleurs smartphones du premier Huawei et maintenant de Xiaomi. Un lettrage Leica, par exemple, est gravé sur la bosse du téléphone appareil photo Xiaomi 12S.

Avec le Cine 1, Leica est désormais la force motrice ; seul le célèbre logo rouge du fabricant de l’appareil photo est visible sur le boîtier :

Leica fabrique le Cine 1 en aluminium. Le design est classique et intemporel. (Photo : Leica)

Le Cine 1 se décline en deux versions pouvant projeter une largeur d’image de 80 pouces ou 100 pouces sur un écran ou un mur.

Selon l’annonce, il n’y a pas de rapport de projection variable, de sorte que l’achat décide déjà de la taille de l’image du projecteur Leica.

Cine 1 : même boîtier, performances différentes

Quelle que soit la version que vous choisirez : les deux modèles Cine 1 sont dans le même boîtier. C’est assez compact à 60 x 37,8 x 14,9 cm et relativement lourd à 13 kg. Les raisons en sont le boîtier en aluminium, la technologie informatique complexe et les lentilles à l’intérieur du projecteur.

Le cœur du projecteur sont les trois lasers, qui sont utilisés comme sources de lumière RVB. Leica précise que la durée de vie est de 25 000 heures, la luminosité est de 2 500 ou 2 100 lumens, le modèle de 100 pouces étant plus brillant. Avec cette luminosité, les deux projecteurs seraient également utilisables en plein jour – mais pas le top des téléviseurs laser lumineux du marché.

Le capot de protection est fermé à gauche – ouvert à droite. (Photo / s: Leica)

Pour la résolution, les ingénieurs utilisent une astuce simple. Le téléviseur laser utilise un décalage de pixels innovant pour interpoler la résolution native 1080p en une image 4K – Leica et Hisense appellent cela XPR (résolution de pixel étendue) dans leur langage marketing. Et là encore, c’est un peu décevant. Parce que dans la gamme de prix dans laquelle Leica travaille ici, les acheteurs devraient pouvoir s’attendre à une résolution native plus élevée, en fait même une résolution 4K native.

Pendant ce temps, le Cine 1 prend en charge les signaux HDR et couvre jusqu’à 95 % de cet espace colorimétrique. En ce qui concerne le système audio, Leica et Hisense s’appuient sur Dolby Atmos et Dolby Digital Plus intégrés, qui sonnent via deux haut-parleurs de 20 watts.

Ne sont pas inclus les écrans spéciaux que Leica souhaite proposer lors du lancement sur le marché. Ils doivent refléter particulièrement bien la lumière du projecteur et adoucir les zones lumineuses trop lumineuses.

Leica est mystérieux – les photos de l’arrière de l’appareil n’existent pas encore. (Photo / s: Leica)

Ciné 1 : Beaucoup de connexions, pas d’Android TV

En ce qui concerne le système, les deux partenaires de coopération se sont mis d’accord sur le Vidaa 6.0 développé par Hisense. D’une part, c’est intelligent, car il s’agit d’une plate-forme établie qui est parfaitement adaptée au matériel et prend en charge certaines applications de streaming bien connues.

D’un autre côté, c’est dommage, car avec Android TV, par exemple, il existe une alternative qui garantit un choix d’applications beaucoup plus large et qui est à l’épreuve du temps.

Vidaa : le système Smart TV de Hisense sera également utilisé dans le Cine 1.

Il est également connu que le tuner intégré dans le Cine 1 offre un support pour DVB-C, -S, -S2, -T et T2. Deux ports HDMI 2.1 et un port HDMI 2.0 sont intégrés, tout comme les prises USB avec les spécifications 2.0 et 3.0.

Ethernet LAN, fonction WLAN, prise en charge ARC et emplacement pour le module CI+ sont également présents et font du Cine 1 un appareil multimédia polyvalent. Soit dit en passant, il n’est pas possible de dire comment les connexions sont disposées à l’arrière à ce stade. Leica ne fournit tout simplement pas encore de matériel d’image.

Téléviseur laser haut de gamme à un prix élevé

Les projecteurs sont aussi la technologie multimédia d’aujourd’hui car ils apportent une authentique sensation de cinéma XXL chez vous à un prix vraiment bas. Le Xgimi Elfin en tant qu’appareil d’entrée de gamme coûte peu, mais projette des images jusqu’à 120 pouces sur le mur. Le modèle sœur Xgimi Halo+ peut également être utilisé en déplacement et ne coûte qu’un peu plus cher. Et Samsung est également sur le marché avec The Freestyle, entre autres.

Les trois appareils sont disponibles pour moins de 1 000 euros.

Leica, quant à lui, prévoit de sortir le Cine 1 pour la modique somme de 6 900 € (version 80 pouces) ou 8 000 € (version 100 pouces). C’est bien au-dessus de ce que les autres fabricants facturent pour leurs téléviseurs laser et ce qu’un téléviseur avec une diagonale similaire coûte.

Leica a toujours été plus cher – les fans de la marque n’ont pas eu à faire de compromis. C’est pourquoi il est dommage que le Cine 1 – comme déjà mentionné ci-dessus – doive se passer de 4K natif. Cela aurait justifié le prix élevé.

Le Cine 1 devrait être disponible à partir de mai 2023, vous avez donc encore le temps d’enregistrer le changement dont vous avez besoin.