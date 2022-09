La mise à jour Windows 11 22H2 tue les performances de jeu de Nvidia, provoquant un BSOD pour certains utilisateurs

Facepalm : Microsoft a commencé à déployer la mise à jour Windows 11 2022, également connue sous le nom de mise à jour 22H2, dans plus de 190 pays plus tôt cette semaine. Comme c’est toujours le cas avec ces choses, cela a causé des problèmes à certaines personnes, y compris un impact sur les performances des jeux alimentés par les GPU Nvidia.

Le déploiement de 22H2 marque l’arrivée de la première mise à jour majeure de Windows 11, apportant avec elle plusieurs fonctionnalités qui faisaient partie de Windows 10. Mais il semble que, comme chaque mise à jour publiée par Microsoft, celle-ci ait introduit plusieurs bugs indésirables.

Windows Latest note que par rapport aux versions précédentes, Windows 11 22H2 est assez stable, donc merci à Microsoft pour cela, bien que les personnes affectées par la saccade du jeu ne soient probablement pas trop satisfaites.

Les utilisateurs de Reddit, du Feedback Hub de Microsoft et d’ailleurs se plaignent de fréquences d’images instables dans leurs jeux après l’installation de la mise à jour 22H2. Une personne écrit que le seul jeu affecté était Battlefield 2042. Il existe également des cas de G-Sync et d’audio affectés, mais la chose qu’ils ont tous en commun est que l’annulation de la mise à jour résout les problèmes.

Il semble que les chutes de trame ne se produisent que dans les cas où le PC utilise un GPU Nvidia. L’équipe verte a déclaré qu’elle enquêtait sur les rapports, nous pourrions donc en savoir plus bientôt. Si vous rencontrez ces problèmes et préférez ne pas annuler la mise à jour de Windows, la désactivation d’un service appelé « Nvidia FrameView SDK » peut résoudre le problème. La désactivation du « taux de rafraîchissement variable et des optimisations pour les jeux fenêtrés » a également fonctionné dans certains cas.

Microsoft aurait pu être au courant du problème avant l’arrivée de 22H2, car certains de ceux du programme Windows Insider ont signalé des baisses de performances de jeu similaires lors du test de la mise à jour.

Ce n’est pas seulement la saccade de jeu que les utilisateurs découvrent. Il y a des rapports sur l’apparition du redoutable Blue Screen of Death pendant l’installation de la mise à jour.

Heureusement, il n’y a pas un grand nombre de ces rapports, donc les problèmes ne semblent pas si répandus. Assurez-vous de vérifier toutes les nouvelles fonctionnalités introduites dans la mise à jour Windows 11 22H2 qui ne sont pas des bugs dans cet article.