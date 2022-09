Anonymous attaque le Kremlin : « Les données personnelles de tous les réservistes appelés par Poutine volées »

L’information a été publiée par l’un des comptes qui ont le plus travaillé dans la cyber-campagne contre la Russie. Dans tous les cas, les informations publiées doivent être vérifiées.

Année de naissance : 1996, 1988, 1987. Enfants et jeunes adultes. Tous entre 20 et 35 ans. Ce sont les réservistes de Vladimir Poutine, les premiers appelés à la guerre. Ceux qui ont déjà fait leur service militaire, ont une formation et sont capables de manier une arme. Une liste qui vient d’être dévoilée par l’un des comptes les plus crédibles d’Anonymous, le collectif de hackers qui depuis février dernier a lancé une campagne de cyberattaques contre la Russie. Cette campagne a pris le nom de #OpRussia et ces derniers jours, elle a également été reproduite contre le gouvernement de Téhéran.

Le nombre de réservistes sur la liste coïncide avec celui indiqué par Poutine dans le discours dans lequel il annonçait la mobilisation partielle du pays pour ce conflit : en tout, les hackers affirment avoir entre leurs mains les données de 305 925 citoyens russes. En plus de l’aperçu, Anonymous a également fourni un lien pour télécharger la liste complète avec tous les noms. Le fichier pèse 90 Mo et est diffusé via Proton Drive, un système censé garantir un cryptage de bout en bout.

Des doutes sur l’origine des données

Les vols de ce type d’informations sont aujourd’hui complexes à analyser. Sur les marchés du dark web où les données volées aux entreprises sont vendues, il arrive souvent de tomber sur des experts autoproclamés qui annoncent des vols incroyables mais qui en fait n’ont jamais enfreint un protocole. Leurs archives sont construites en rassemblant des portions de données déjà diffusées auparavant et donc, en fait, peu intéressantes.

Le compte @YourAnonTV semble toutefois certain de l’origine de cette information : « Le collectif #Anonymous a piraté le site du ministère russe de la Défense et fait fuiter les données de 305 925 personnes qui pourraient être appelées lors de la première des trois vagues de mobilisation. « . La confirmation ne peut venir que des autorités russes mais il est probable qu’elles nient tout ou ne commentent tout simplement pas l’actualité.

@YourAnonTV est un compte Twitter avec plus de 397 000 abonnés. Comme prévu, Anonymous n’a pas de canaux officiels, n’importe qui peut choisir de se cacher derrière son masque. Ce n’est pas le plus grand de ceux liés au réseau de cyberactivistes mais dans la campagne contre la Russie, il est devenu le protagoniste de l’une des actions les plus spectaculaires du collectif : le piratage des télévisions d’État qui ont interrompu pendant quelques minutes les programmes pour diffuser des vidéos sur la guerre en Ukraine.