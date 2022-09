Commencez à jouer à FIFA 23 en créant votre équipe FUT dans l’application Web

L’un des outils les plus recherchés par les joueurs de FIFA est la Web App ou Companion App, l’application complémentaire du jeu qui leur permet de continuer à surveiller leur équipe sans être à proximité de la console ou du PC. À partir de cette application, vous pouvez faire des signatures et ouvrir des enveloppes, elle est donc très utile au quotidien de ceux qui sont les plus accros à l’achat et à la vente de joueurs.