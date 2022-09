Le propriétaire de Tesla refuse de payer plus de 21 000 $ pour une nouvelle batterie et se retrouve exclu de sa voiture

WTF ? ! Un propriétaire de Tesla a vu sa vidéo TikTok sur les défauts apparents de la voiture devenir virale. Mario Zelaya a déclaré qu’il avait été exclu de sa Tesla Model S après la mort de la batterie, ce qui lui aurait coûté 21 000 $ à remplacer.

Zelaya, qui vit à Toronto, au Canada, a déclaré avoir payé 140 000 $ (canadiens) pour la toute nouvelle voiture en 2013. Selon Elon Musk, les batteries de ces cartes sont conçues pour fonctionner pendant 300 000 à 500 000 miles ou environ 21 à 25 ans avant de devoir les remplacer. Mais le véhicule électrique de Zelaya en avait besoin d’un nouveau après seulement 77 000 miles.

Zelaya a déclaré que le problème est que certains véhicules Tesla Model S 2013 et 2014 avaient un problème dans lequel le liquide du tuyau de drainage du système de climatisation coulait sur la batterie, la faisant rouiller – les techniciens de l’agence de réglementation de Transports Canada ont confirmé que c’était pourquoi sa batterie décédés.

Zelaya a emmené la voiture chez Tesla après l’apparition d’un message d’avertissement « batterie haute tension », pour se faire dire que la garantie ne la couvrait pas. Il a demandé une batterie gratuite, mais la demande a été refusée, lui laissant la possibilité de payer plus de 21 000 $ pour un remplacement ou de vendre la voiture.

@supermariozelaya En réponse à @Mario Zelaya Voici une mise à jour et quelques éclaircissements sur ma morte’ Tesla. De plus, quelqu’un l’achète demain pour 19 000 $ et prend la responsabilité d’ouvrir la voiture. J’ai reçu 85 messages sur FB Marketplace à ce sujet …. Je suppose que je le vends à bas prix? #tesla #voiture ♬ son original – Mario Zelaya