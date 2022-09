Activision publie les exigences du système bêta ouvert de Modern Warfare II

TL;DR : Si vous avez joué à Call of Duty : Vanguard sur PC, vous devriez probablement vous attendre à des performances similaires de la bêta ouverte de Call of Duty : Modern Warfare II. Activision a quelque peu relevé les recommandations du processeur, mais a maintenu les mêmes exigences en matière de processeur graphique que Vanguard.

Activision et Infinity Ward ont récemment publié la configuration système requise pour la bêta multijoueur ouverte de Call of Duty: Modern Warfare II, qui commence ce week-end. Les clients qui ont précommandé le jeu peuvent jouer à la version bêta à accès anticipé maintenant, mais elle sera ouverte à tous gratuitement du 24 au 26 septembre. Il est possible que la configuration système requise change avant la sortie complète du 28 octobre, mais tout les différences ne seront probablement pas drastiques.

Comme Call of Duty: Vanguard de l’année dernière, la version bêta de Modern Warfare II nécessite au moins un GPU Nvidia GTX 960 ou AMD Radeon RX 470. Cependant, Activision recommande une GTX 1060 ou RX 580 pour de meilleures performances. Alors que les suggestions de CPU de Vanguard s’accrochaient à l’ancien et vénérable i5-2500K, Modern Warfare II semble avoir évolué, nécessitant des processeurs de dernière génération.

Activision n’a pas indiqué les objectifs de résolution ou de fréquence d’images que les caractéristiques sont censées atteindre. La société n’a pas non plus mentionné les options de mise à l’échelle comme DLSS ou FSR, mais la version complète les inclura probablement puisque DLSS est apparu dans les trois derniers jeux COD, et Vanguard a également pris en charge FSR.

La version bêta ne nécessite que 25 Go de stockage. L’ensemble du jeu aura probablement besoin de beaucoup plus d’espace avec tous les modes de jeu installés. Le reste de la configuration système requise est le suivant :

Caractéristiques minimales pour la bêta publique : Processeur : Intel Core i5-3570 ou AMD Ryzen 5 1600X

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 960 ou AMD Radeon RX 470

Mémoire vidéo : 3 Go

RAM : 8 Go de RAM Caractéristiques recommandées pour la bêta publique : Processeur : Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 7 1800X

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Mémoire vidéo : 6 Go

RAM : 16 Go de RAM

Les paramètres incluent le volume principal, la sensibilité du stick, la sensibilité de la souris et la luminosité par défaut. Activision a également expliqué que le menu des paramètres de la version bêta comporte quelques options supplémentaires, notamment un menu rapide dans lequel les joueurs peuvent enregistrer jusqu’à 15 paramètres pour un accès facile dans ou hors d’un match.

Modern Warfare II permettra également aux utilisateurs de rechercher des fonctions dans les paramètres en appuyant sur F dans l’un des écrans du menu principal, y compris le menu rapide.

La version bêta comprendra également des paramètres pour les éléments suivants :

Comportement de sprint

Manteau aéroporté automatique

Vitesse de marche

Comportement d’interaction/rechargement

Limite de fréquence d’images

V-sync

Cacher les ombres

Télémétrie

Joueurs bloqués

Chat textuel

Filtre d’obscénités

Effets sanglants

Ces ajouts témoignent de la vaste gamme d’options des jeux Call of Duty modernes.