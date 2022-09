Les vitesses de Starlink chutent à mesure que de plus en plus de personnes affluent vers le service Internet par satellite

Pourquoi c’est important : Le service Internet Starlink devient de plus en plus populaire parmi les consommateurs qui recherchent une connectivité par satellite comme alternative aux fournisseurs de services Internet traditionnels ou dans les régions mal desservies/non desservies. C’est une excellente nouvelle pour SpaceX, mais l’augmentation des inscriptions a un impact négatif sur la vitesse de la plate-forme.

Selon les dernières données de la société de test Web Ookla, les vitesses de téléchargement médianes de Starlink ont ​​chuté en France, au Canada, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et aux États-Unis du deuxième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022. entre neuf pour cent et 54 pour cent.

Aux États-Unis, la vitesse de téléchargement des médias était juste au nord de 60 Mbps. Ookla a déclaré que c’est plus que suffisant pour au moins un appareil connecté pour effectuer des tâches courantes sur Internet comme télécharger des jeux, diffuser des vidéos et discuter en vidéo avec des amis et la famille.

Parmi les régions d’Amérique du Nord, Porto Rico a enregistré la vitesse de téléchargement Starlink la plus rapide avec une médiane de 112,22 Mbps. Le Mexique avait la vitesse de téléchargement de médias Starlink la plus élevée à 14,48 Mbps.

Il n’y a pas que les téléchargements qui ont ralenti. Ookla a déclaré que les vitesses de téléchargement ont diminué dans tous les pays qu’ils ont suivis au cours de l’année dernière. La latence est généralement restée stable d’une année sur l’autre, et elle est plus lente que ce que vous obtiendriez avec une connexion haut débit fixe traditionnelle pour des raisons évidentes.

Le mois dernier, T-Mobile a annoncé un partenariat pour utiliser les satellites Starlink pour couvrir les États-Unis avec une couverture par SMs. Les tests bêta devraient commencer d’ici la fin de 2023 dans certaines régions. Le géant des navires de croisière Royal Caribbean a également annoncé son intention de devenir le premier du secteur à adopter la technologie de Starlink. Royal est déjà en train d’installer la technologie sur tous les navires Royal Caribbean International, Celebrity Cruises et Silversea Cruises, ainsi que sur tous les nouveaux navires de chaque marque.

Apple, quant à lui, s’est associé à son rival Globalstar pour alimenter son SOS d’urgence via le service satellite sur les nouveaux iPhones. La fonctionnalité, qui sera gratuite pendant les deux premières années, devrait faire ses débuts en novembre.