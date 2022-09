Star Wars : Le Tamagochi arrive… de Grogu !

L’une des clés du succès du petit Grogu – dans nos cœurs, il sera toujours Baby Yoda, n’est-ce pas ? – est qu’il est un personnage qui inspire la tendresse et le besoin d’attention. Ses traits caractéristiques génèrent chez beaucoup une attraction particulière qui a fait que le personnage de The Mandalorian est de loin celui qui rapporte le plus d’avantages au niveau du merchandising. Désormais, son petit empire pourrait s’agrandir avec l’arrivée d’un produit très spécial : un Tamagochi inspiré de lui. Qui peut résister à le transporter dans sa poche et à en prendre soin comme un bébé ?

Star Wars Grogu Tamagotchi

Le Tamagotchi a eu un âge d’or dans les années 90 et maintenant il semble déterminé à ramener ces merveilleuses années. Le petit appareil créé par Bandai est le gadget idéal pour ceux qui aiment adopter le rôle de soignant, puisque l’objectif est de donner tous les soins nécessaires à une minuscule créature qui grandira avec les jours -et deviendra de plus en plus exigeante, soit dit en passant. .

L’année dernière Bandai, son créateur, nous avait déjà surpris avec un premier rapprochement entre Tamagochi et Star Wars avec le lancement d’une version R2D2 qui rendait fous les fans de la franchise George Lucas et rejoue désormais le jeu avec Grogu, l’un des protagonistes incontestés du Disney. + série The Mandalorian et qui est devenu si célèbre dans le monde entier.

Selon la façon dont vous nourrissez le petit Baby Yoda, la créature se transformera en l’une des 12 apparences disponibles (dont 3 sont secrètes), la soupe de calmar et les macaronis étant les aliments que vous devrez nourrir. Bien sûr, si vous lui donnez trop de soupe de calmar, le calmar sautera directement dessus, vous devez donc faire attention au moment où vous le nourrissez.

L’appareil, qui utilise deux piles LR44 pour fonctionner, intègre également divers mini-jeux auxquels vous pouvez également accéder en fonction de la façon dont vous interagissez avec votre créature – il y en a deux supplémentaires auxquels vous pouvez jouer à tout moment. Vous recevrez également des « invités », qui apparaîtront sous forme de scènes animées et dans les jeux susmentionnés.

À partir de 8 ans, il n’a pas besoin du Wi-Fi pour fonctionner.

Quand sera-t-il disponible?

Vous pourrez acquérir le nouveau Tamagochi Grogu en deux versions : une bleue, plus simple, ou celle appelée « Using the Force », qui est également livrée avec une housse en silicone incluse qui est amovible et qui donne sans aucun doute une touche assez agréable à le petit œuf, en plus de mieux le protéger contre toute chute ou coup.

Les gens de Bandai ont annoncé qu’il serait bientôt disponible sur Amazon, même si pour le moment, ils n’ont pas donné de date ni de prix officiel. Bien sûr, nous pouvons être guidés par le coût du modèle R2D2 en France et qui est généralement d’environ 30 euros – soyez prudent car il a manqué de nombreuses conférences et avec lui son coût a également légèrement augmenté.

Avez-vous déjà décidé de la version que vous allez acheter ?

