Qui seront les nouveaux Avengers ?

Sans aucun doute, tous les fans de Marvel attendent avec impatience la prochaine année 2025 pour pouvoir profiter des deux prochains films Avengers : Avengers The Kang Dynasty et Avengers : Secret Wars. Cependant, il y a une question qui traverse l’esprit des adeptes de l’UCM liée aux personnages Marvel et c’est-à-dire qui seront désormais les super-héros qui font partie du groupe ?

Les héros les plus puissants de la Terre

Si nous examinons où se trouvent les six héros originaux (de 2012), nous pouvons voir que le tableau est sombre : Iron Man et Black Widow sont morts ; Captain America est vieux et il ne sera sûrement plus de ce monde lorsque les nouveaux films sortiront ; Thor a décidé de se consacrer à parcourir l’Univers et on ne sait pas très bien comment la chose va se terminer ; Hawkeye a complètement pris sa retraite; et Hulk ne veut plus être un super-héros. Que nous reste-t-il ?

Tout d’abord, nous pensons qu’en tant que nouveau leader de l’équipe, surtout au vu de la progression de la saga Multiverse, Doctor Strange serait la meilleure option. Avec toute son expérience multiverselle, nous pensons qu’il serait un acteur clé dans la lutte contre Kang. Maintenant, un autre héros ayant le potentiel d’affronter le Conquérant est Captain Marvel puisque, avec la permission de Thor, elle est actuellement le héros le plus puissant de l’univers Marvel. Jusqu’ici… que dirait un jeune homme.

De plus, il y a deux personnages dont on sait à coup sûr qu’ils auront un grand lien avec le méchant principal de ces phases 4, 5 et 6 : ce sont Ant-Man et la Guêpe, qui auront le douteux honneur d’être les premiers héros pour rencontrer Kang et dans Quantumania le royaume quantique.

Autres personnages à surveiller

Il semble assez clair que le nouveau Captain America, c’est-à-dire Sam Wilson, sera un autre membre pertinent de l’équipe puisqu’aujourd’hui, on ne conçoit pas de nouveaux Avengers sans la bannière de la paix et les étoiles et les rayures. Enfin, on a pu voir She-Hulk remplacer sa cousine au sein du MCU. Et c’est que comme on peut le voir dans sa série solo, elle est bien plus forte que Bruce Banner et a déjà côtoyé des personnages aussi importants dans le panorama actuel de la franchise que Wong ou Abomination.

Pour la fin, nous laissons d’autres noms sur la table qui, selon nous, sont moins susceptibles de faire partie de The Avengers en tant que tel, même si c’est une autre chose que de temps en temps vous collaborez ou vous croisez dans leurs aventures. Nous parlons du Moon Knight, avec sa relation étroite avec le monde des dieux et du surnaturel; Mme Marvel et ce lien qui l’unit à Captain Marvel; Et enfin, bien que ce héros dans l’état actuel des choses, nous ne le voyions pas rejoindre le groupe assez tôt, qui sait si à l’avenir un nouveau sort de Strange renverra Spider-Man aux Avengers, comme cela s’est produit dans Infinity War et Endgame.

Et toi? Selon vous, qui seront les nouveaux Avengers?