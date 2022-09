L’ordinateur de poche G Cloud de Logitech se concentre sur le streaming de jeux avec jusqu’à 12 heures d’autonomie

Vue d’ensemble : le nouvel ordinateur de poche G Cloud de Logitech échange les performances du Steam Deck contre une meilleure autonomie de la batterie et un design (form factor) plus léger. Il ne nécessite pas de composants internes haut de gamme ni de solutions de refroidissement sophistiquées car il s’appuie sur la diffusion en continu de jeux à partir du cloud ou d’un PC/Xbox local au lieu d’un rendu natif des jeux.

Logitech vient de dévoiler sa première console portable développée en partenariat avec Tencent. Contrairement à la Nintendo Switch et au Steam Deck, le bien nommé G Cloud de Logitech se concentre principalement sur les services de jeux en nuage, tels que Xbox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now. Les joueurs peuvent également diffuser des jeux localement depuis leur PC avec l’application Steam Link ou depuis leur Xbox via l’application éponyme.

Le Logitech G Cloud est alimenté par un Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur octa-core avec une fréquence de suralimentation de 2,3 GHz que l’on trouve généralement dans les téléphones de milieu de gamme, associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Il exécute une ancienne version d’Android (11) avec le Google Play Store préinstallé, permettant aux utilisateurs de télécharger des jeux mobiles, des applications de médias sociaux et des services de streaming vidéo. Les propriétaires peuvent également l’utiliser comme tablette.

À l’avant, le G Cloud a un design qui rappelle ses concurrents, avec un écran LCD tactile de 7 pouces vantant une résolution de 1 920 x 1 080 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Flanquant l’écran se trouvent les commandes, y compris deux joysticks analogiques, un D-pad et quatre boutons d’action. Il y a aussi des pare-chocs et des déclencheurs gauche et droit sur le dessus.

L’ordinateur de poche est livré avec des haut-parleurs stéréo, deux microphones, une socket casque 3,5 mm et un emplacement pour carte microSD pour les utilisateurs qui souhaitent étendre le stockage de l’appareil. Sa batterie de 6 000 mAh se recharge via un port USB-C, Logitech citant une autonomie impressionnante de plus de 12 heures. Le prise en charge du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.1 est également présente.

Le G Cloud de Logitech commencera à être expédié le mois prochain, la seule couleur actuellement disponible étant le blanc (peut-être en raison du thème du nuage). Cela coûtera 349 $ plutôt lourds, étant donné que le Steam Deck contient beaucoup plus de puissance à un prix similaire, mais le précommander vous rapportera une réduction de 50 $.