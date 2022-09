La nouvelle application Windows 11 Photos arrive dans Windows Insider

Hier, non seulement la mise à jour de Windows 11 2022 a été publiée, mais certaines nouvelles fonctionnalités ont également été avancées qui atteindront le système d’exploitation en octobre, notamment une nouvelle application Photos. Un peu plus de 24 heures plus tard, Microsoft nous a déjà montré à quoi ressemble cette application et a commencé son déploiement sur le Windows Insider Dev Channel.

Une nouvelle application Photos pour Windows 11 qui a fière allure

Selon Microsoft, « La mise à jour apporte une magnifique galerie, ce qui simplifie la navigation, la recherche, la gestion et la consommation de votre collection de photos. Il vous permet également de sauvegarder facilement vos photos avec OneDrive, de profiter d’expériences puissantes sur les appareils Windows et offre une délicieuse expérience « Memories ».

Voici quelques-unes des choses que les initiés peuvent essayer en utilisant l’application :

Organisez vos photos avec une expérience magnifiquement repensée et productive.

Sauvegardez facilement vos photos sur OneDrive et conservez vos souvenirs en toute sécurité.

Célébrez une vie « bien vécue » avec les « Souvenirs ».

Soyez productif avec le multi-fenêtre et le multi-écran.

Visualisez facilement l’utilisation de votre quota de stockage OneDrive et ajoutez plus d’espace.

Importez et gérez vos photos à partir de sources externes telles que votre téléphone et votre appareil photo.

Cette nouvelle application se présente sous la forme d’une mise à jour de l’application actuelle et porte le numéro 2022.31090.16004.0 ou supérieur. Une absence notable dans la nouvelle application Photos est l’éditeur vidéo présent dans la précédente, qui a été supprimé pour l’alléger et parce que cette fonction est déjà couverte par Clipchamp, récemment acquis par Microsoft.

Une nouvelle application Photos était l’une des plus grandes demandes des utilisateurs de Windows, marre des terribles performances de l’actuelle et de son interface chaotique. Pour le moment, d’après ce que nous voyons, nous avons gagné beaucoup de points dans la section interface. En sera-t-il ainsi en termes de performances et de consommation de ressources ? Nous vous tiendrons au courant dès que nous l’aurons essayé !