Microsoft confirme l’événement de lancement de Surface pour octobre

Microsoft présentera de nouveaux appareils Surface le 12 octobre. Plus précisément, ce sera à 4 heures de l’après-midi, heure de la péninsule espagnole. Sur le site de l’événement on peut lire « Look what’s coming live », on peut donc voir en direct la présentation menée par Panos Panay.

Ce sera le premier événement en direct depuis 2019, avant que la pandémie de COVID-19 ne frappe. Ce qui n’est pas encore clair, c’est s’ils inviteront la presse en personne ou s’ils lanceront simplement une vidéo en direct comme Apple l’a fait ces derniers mois.

Les couleurs seront les protagonistes de Surface

L’invitation, comme on le voit, est assez colorée. Certaines des teintes, comme le vert ou le bleu, correspondent aux rumeurs de variantes de Surface Pro 9 dans différentes couleurs. Et non, nous ne parlons pas du Type Cover, mais de l’appareil en tant que tel. Bien que, bien sûr, nous aurons des claviers de toutes les couleurs pour compléter l’appareil.

De plus, nous trouverons un Surface Laptop 5 avec des processeurs Intel Alder Lake. A cette occasion, il semble que Microsoft ait abandonné la variante AMD et nous n’aurions pas trop de nouvelles. En fait, Zac Bowden de Windows Central indique qu’il pourrait s’agir d’un Surface Laptop 4+.

Le secret le mieux gardé de l’événement semble être le Surface Studio 3, qui n’a pas été renouvelé depuis 2018. Les accessoires ont fuité, mais nous ne savons pas grand-chose sur l’appareil tactile de bureau, même si nous pouvons deviner que l’Intel + NVIDIA paire sera maintenue pour donner le pouvoir à l’ordinateur Microsoft.

Parmi les autres appareils que nous verrons lors de l’événement, citons Surface Earbuds et Project Volterra, le kit de développement Windows 11 ARM que Microsoft a annoncé plus tôt cette année. L’appareil devrait avoir des spécifications similaires à la variante ARM de la Surface Pro 9, mais avec un prix beaucoup plus abordable plus proche des développeurs.