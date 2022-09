Désormais, recharger une Tesla peut coûter plus cher qu’un plein d’essence

L’entreprise fondée par Elon Musk a décidé d’augmenter les prix de l’électricité en Superchargeurs : elle est désormais vendue à 0,66 €/kWh.

« C’est arrivé. Charger une Tesla coûte comme une voiture à essence ». Giovanni Giuseppe Savini est un créateur qui s’occupe de contenu sur le thème de Tesla. 320 000 followers, plus de 10 millions de likes, son succès sur TikTok a commencé par raconter toutes les fonctionnalités disponibles dans la voiture électrique lancée par Elon Musk. Le dernier clip publié sur la plateforme a cependant une toute autre saveur. Tesla a augmenté le prix des recharges aux Superchargeurs, les colonnes gérées directement par l’entreprise qui assurent une recharge rapide et fiable. Ce sont les stations qui ont des colonnes rouges et blanches.

Après la hausse des prix de l’électricité, Tesla a communiqué à ses clients une hausse tarifaire : 0,66 €/kWh, soit 16 centimes de plus qu’avant. Une augmentation qui aurait rendu les voitures électriques moins compétitives sur le marché, comme l’explique Savini : « Aujourd’hui, Tesla m’a prévenu qu’il fallait ajuster les prix des Superchargeurs. Si je rechargeais uniquement aux Superchargeurs maintenant, je n’aurais rien économisé par rapport au coût de l’essence. Le coût de l’électricité a triplé par rapport à il y a seulement deux ans ».

Comptes au rechargement

Pour vérifier si les affirmations de Savini sont vraies, nous avons pris les données de deux modèles de voitures. L’une est la Tesla Model Y, l’une des voitures les moins chères de Tesla. L’autre est une Citroën C 3 à essence, le modèle de voiture le plus vendu en Italie en juillet dernier avec ce type de carburant. Compte tenu des coûts d’électricité au Tesla Supercharger, la différence est claire.

Citroën C3 consomme 5,2 litres d’essence aux 100 km : au prix d’aujourd’hui on parle d’environ 8,78 euros. Tesla Model Y a besoin de 16 kWh pour la même distance. Le recharger sur un superchargeur coûterait donc 10,56 €. Le seul moyen d’économiser est de recharger la voiture à domicile : dans ce cas, en effet, 4,70 euros seraient dépensés, même dans les tranches horaires où le coût de l’énergie est le plus élevé.