Ok pour le Metaverse mais quelles lunettes pouvez-vous acheter pour y entrer ?

Oculus / Méta Quête 2

Nous allons commencer par le modèle bon, sympa et pas cher. Les Quest 2 sont le modèle avec lequel Meta veut démocratiser ce Metaverse. Cet équipement de réalité virtuelle est entièrement sans fil, possède une mémoire interne et prend en charge son propre store d’applications rempli de jeux et de contenu. Vous pouvez même vous connecter à votre PC avec un câble pour lire des titres de bibliothèques comme Steam.

On sait que ceux de Facebook ont ​​préparé un modèle supérieur à celui-ci, avec un prix bien plus élevé, qui sortira sûrement l’année prochaine. Cependant, cet équipement de réalité virtuelle va rester longtemps la norme grâce à son prix.

Indice de soupape

Valve s’est fortement engagé dans la réalité actuelle, et son appareil n’est autre que Valve Index, un casque très complet qui est associé au meilleur contrôleur VR qui existe actuellement sur le marché.

Les Valve Index ont une résolution de 2 880 par 1 600 pixels avec un panneau OLED jusqu’à 144 Hz. L’optique intégrée permet un large champ de vision, et le suivi des capteurs permet de transférer chacun des mouvements effectués par l’utilisateur vers utilisateur de réalité virtuelle, alors faites attention à ce que vous faites dans le Metaverse avec cette équipe.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’est pas un casque bon marché. Le kit complet vaut environ un millier d’euros, bien qu’il soit également nécessaire d’avoir un ordinateur avec de bonnes fonctionnalités pour le faire fonctionner. Ils fonctionnent avec le câble, bien qu’ils puissent être configurés pour une utilisation entièrement sans fil.

HTC Vive Pro 2

L’entreprise taïwanaise que l’on connaissait pour ses téléphones portables possède désormais son propre catalogue de lunettes de réalité virtuelle. Les lunettes Vive Pro 2 sont le modèle le plus abordable du catalogue, et démarrent à 750 euros.

Cet équipement est conçu pour se connecter directement à un ordinateur. Son matériel est à la hauteur de son prix, car il dispose d’un double panneau haute résolution avec une fréquence allant jusqu’à 120 Hz, d’une connectivité Bluetooth et d’un grand nombre de capteurs qui nous permettent de nous sentir chez nous dans le Metaverse.

HTC Vive Focus 3

Au-dessus du Vive Pro se trouvent les Vive Focus 3. Ce modèle reprend toutes les caractéristiques du précédent, mais améliore de nombreux points pour être l’un des meilleurs équipements de réalité virtuelle que vous puissiez acheter.

Le Vive Focus 3 fonctionne avec une batterie, donc si on veut, on n’utilisera pas le câble de connexion. En fait, ils fonctionnent comme un appareil autonome si nous le souhaitons. De plus, il dispose de quatre caméras à suivre et d’options de connectivité dotées de la technologie la plus récente, comme le Wi-Fi 6. Bien sûr, le prix de ce modèle va presque doubler.

