En flagrant délit : un leaker se trompe de compte Twitter et révèle son identité

Le monde a beaucoup changé au cours des 50 dernières années. Auparavant, un leaker était une personne qui travaillait dans les coulisses pour faire tomber des gouvernements corrompus et demander justice. Littéralement, ils ont risqué leur skin pour faire connaître la vérité.Aujourd’hui, la figure du leaker a beaucoup changé, et on pourrait dire que c’est quelque chose comme une personne qui a beaucoup de followers sur Instagram parce qu’il a deviné que Reebok allait sortir Baskets Hamtaro. Il existe des filtres de jeux vidéo, de films et même de LEGO. Peu importe les informations que vous filtrez ; si tu veux être un grand, l’important est de toujours rester anonyme. Et c’est là que notre protagoniste du jour a échoué.