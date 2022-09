Le dernier homme à vendre des disquettes dit qu’il reçoit encore des commandes des compagnies aériennes

De l’autre côté du miroir : Vous souvenez-vous des disquettes ? Le périphérique de stockage archaïque utilisé pour gouverner les ordinateurs des années 1980 et 1990, mais bon nombre d’entre vous qui lisez ceci n’en ont peut-être jamais vu ou utilisé auparavant. Étonnamment, ils occupent toujours une place dans un cadre spécifique et improbable : les compagnies aériennes.

Bien avant l’époque des SSD, des clés USB ou même des CD et DVD, les disquettes régnaient sur le monde informatique. Il y a de fortes chances que vous n’ayez pas utilisé de disquette depuis une décennie ou deux, voire jamais. Le support hérité a finalement été remplacé par une technologie plus récente et meilleure jusqu’à ce qu’il tombe simplement dans un état d’extinction complète – du moins le pensions-nous.

Tom Persky, fondateur de floppydisk.com, n’est pas d’accord avec l’idée que les disquettes sont « inutiles » ou « éteintes ». Tom répare, recycle et vend régulièrement des disquettes à quiconque souhaite mettre la main sur l’ancienne technologie. Le site a même cette vieille sensation rétro des anciens sites Web des années 1990 et du début des années 2000, comme indiqué ci-dessous.

Dans un livre écrit par Persky, il passe en revue certains des clients les plus récurrents du site. Tom vend un grand nombre de disquettes à des entreprises industrielles. Persky écrit: « Imaginez que nous sommes en 1990 et que vous construisez une grosse machine industrielle … Vous la concevez pour qu’elle dure 50 ans et vous voudriez utiliser la meilleure technologie disponible. »

Les travailleurs du domaine médical sont également des visiteurs fréquents, car certains appareils utilisés sur les patients utilisent encore des disquettes à ce jour, plus de 50 ans après leur invention. Il y a aussi des gens, qu’il appelle des « amateurs », qui affluent sur le site pour « acheter 10, 20 ou peut-être 50 disquettes ». Ces groupes de clients sont certainement intéressants, mais Tom met l’accent sur un lieu de travail qui achète constamment de nouvelles disquettes : les compagnies aériennes.

Les compagnies aériennes ont une forte demande de disquettes, et elles représentent une part importante des ventes de Persky via floppydisk.com. « Prenez l’industrie du transport aérien par exemple. Probablement la moitié de la flotte aérienne dans le monde aujourd’hui a plus de 20 ans et utilise encore des disquettes dans l’avionique. C’est un énorme consommateur. » Pour mettre cela en contexte, en 2020, le nombre total d’avions de la flotte d’avions commerciaux américains était de 7 690, et ce nombre a probablement augmenté depuis qu’Aeroweb a publié ces chiffres.

Persky a apparemment prouvé que la disquette n’est pas éteinte et qu’elle sert toujours à quelque chose d’utile, même si c’est un support de stockage moins qu’idéal (et trop délicat).

Certains pays commencent à promulguer des lois pour s’en éloigner une fois pour toutes, dont le Japon. Le ministre japonais du numérique a récemment « déclaré la guerre » aux disquettes car il souhaite que le Japon modifie la réglementation pour obliger les entreprises à abandonner les disquettes et les CD et à passer aux formes de stockage numériques afin de faciliter la réglementation.