Les professionnels de l’industrie technologique paient jusqu’à 120 000 $ pour se faire allonger les jambes

WTF ? ! Combien paieriez-vous pour mesurer trois pouces de plus ? 75 000 $ ? Pour certains, c’est un juste prix pour augmenter leur stature. Fait intéressant, les professionnels de l’industrie technologique représentent une bonne partie des patients qui demandent cette chirurgie coûteuse et atroce. ça en vaut vraiment la peine? Je suppose que cela dépend de votre point de vue, mais après avoir examiné les détails, je ne suis pas convaincu.

Il y a eu une recrudescence récente d’une forme peu commune de chirurgie esthétique qui ajoute quelques centimètres à la taille du patient. Le Dr Kevin Debiparshad, l’un des rares médecins à pratiquer la procédure aux États-Unis, affirme qu’il a jusqu’à 50 nouveaux patients par mois qui souhaitent être un peu plus grands. Curieusement, un grand nombre d’entre eux travaillent dans l’industrie de la technologie.

« Je plaisante en disant que je pourrais ouvrir une entreprise de technologie. J’ai environ 20 ingénieurs en logiciel qui font cette procédure en ce moment et qui sont ici à Vegas », a déclaré Debiparshad à GQ. « Il y avait une fille hier de PayPal. J’ai des patients de Google, Amazon, Facebook, Microsoft. J’ai eu plusieurs patients de Microsoft. »

La raison pour laquelle tant de techniciens cherchent à se faire opérer pourrait se résumer au fait qu’ils ont beaucoup d’argent mais pas assez d’estime de soi.

Les prix varient de 70 000 $ à 100 000 $ pour la procédure initiale, qui consiste à couper les deux fémurs (os de la cuisse) et à insérer un gros clou en titane entre l’os cassé. Les tiges sont progressivement allongées d’un millimètre par jour pendant trois mois. Après cela, le chirurgien enlève les vis, une procédure qui coûte entre 14 000 et 20 000 dollars supplémentaires. Le résultat est une augmentation de jusqu’à trois pouces de hauteur.

Ce n’est pas seulement un prix élevé que les gens doivent considérer. Certains patients optent pour trois pouces supplémentaires en faisant effectuer la procédure sur leurs tibias. Cependant, à quel moment une personne commence-t-elle à avoir l’air anormalement anormale lorsqu’elle allonge seulement ses jambes ? Même après quelques centimètres, les corps semblent étrangement disproportionnés.

Un autre inconvénient est que l’opération paralyse essentiellement les patients jusqu’à trois mois. Pendant ce temps, les muscles, les tendons, les ligaments, les nerfs et les vaisseaux sanguins sont lentement étirés, provoquant une douleur extrême. Les analgésiques puissants traitent ce problème, mais certains patients s’inquiètent de la dépendance. Ce n’est donc pas quelque chose que l’on voudrait aborder à la légère.

En fait, l’allongement des jambes n’a pas toujours été considéré comme une opération esthétique. Un chirurgien orthopédique soviétique nommé Gavriil Ilizarov a développé la procédure dans les années 1950 pour traiter des anomalies telles que des longueurs de jambe inégales et des fractures complexes. Il était généralement considéré comme médicalement nécessaire.

C’était aussi beaucoup plus invasif. Essentiellement, les médecins cassaient la jambe, puis au lieu de la fixer, ils attachaient à la jambe un échafaudage d’apparence médiévale appelé appareil ou cadre d’Ilizarov. Des broches sur l’attelle ont été enfoncées et fixées à l’os maintenant la jambe alignée, mais avec une rupture suffisamment séparée pour permettre à un nouvel os de se développer dans l’espace. Les patients étaient généralement alités pendant des mois mais avaient même les jambes à la fin.

Certains chirurgiens pratiquent encore la procédure d’Ilizarov. Cependant, la forme alternative que le Dr Debiparshad et d’autres utilisent est relativement nouvelle, n’ayant été développée qu’au cours des cinq dernières années. Il présente des avantages par rapport à l’utilisation d’un cadre Ilizarov, le plus évident étant l’élimination de la création de plus de blessures que nécessaire. Étant donné que tous les mécanismes sont à l’intérieur de la jambe et sont ajustés magnétiquement, il y a moins de risques d’infections dues aux plaies béantes causées par les broches du cadre Ilizarov.

Les médecins continuent de travailler sur le processus pour le rendre plus rapide et plus facile pour le patient. Entre 2019 et 2021, ils ont utilisé un clou en acier inoxydable au lieu du titane. L’acier était plus rigide et permettait aux patients de marcher dessus. Cependant, ils ont été rappelés lorsqu’il a été constaté qu’il y avait un risque de corrosion. Le Dr Debiparshad dit qu’un nouveau clou attend l’approbation de la FDA et devrait être disponible en 2023.