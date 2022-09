Nvidia DLSS 3 fournira jusqu’à quatre fois plus de FPS, exclusif à la série RTX 4000

En un mot: la nouvelle technologie DLSS 3 de Nvidia ajoute DLSS Frame Generation et Nvidia Reflex en plus de la super résolution DLSS éprouvée pour augmenter encore plus les fréquences d’images. Il ne fonctionnera qu’avec les GPU de la série RTX 4000, le moins cher commençant actuellement à 899 $. Les premiers jeux le supportant arriveront le mois prochain.

Parallèlement aux nouveaux GPU de la série RTX 4000, Nvidia a également annoncé la troisième génération de sa technologie Deep Learning Super Sampling (DLSS), qui peut offrir jusqu’à quatre fois les performances par rapport au rendu en résolution native.

Nvidia a introduit DLSS avec ses cartes de la série RTX 2000 il y a quatre ans, et il est maintenant disponible dans plus de 200 jeux et applications. Il améliore les performances en permettant aux images d’être rendues en interne à une résolution inférieure et en les mettant à l’échelle à l’aide d’accélérateurs AI dédiés à l’intérieur des GPU RTX, appelés cœurs Tensor.

Nvidia améliore cela avec DLSS 3 en ajoutant Optical Multi Frame Generation pour générer des images entièrement nouvelles plutôt que de simples pixels, similaires à l’interpolation de mouvement trouvée sur les téléviseurs (bien que, espérons-le, sans la pénalité de décalage d’entrée). En mode performance, DLSS 3 reconstruit les sept huitièmes du nombre total de pixels affichés. La super résolution reconstruit les trois quarts de la première image (par exemple, de 1080p à 4K), tandis que Frame Generation reconstruit l’intégralité de la deuxième image.

Étant donné que Optical Multi Frame Generation s’exécute en tant que post-processus sur le GPU, il peut augmenter les fréquences d’images même dans les jeux limités par le processeur, tels que Microsoft Flight Simulator. Malheureusement, DLSS Frame Generation est alimenté par les nouveaux cœurs Tensor de quatrième génération et l’accélérateur de flux optique de l’architecture Nvidia Ada Lovelace, ce qui indique qu’il ne fonctionne que sur les GPU RTX 4000.

Enfin, DLSS 3 intègre également la technologie Nvidia Reflex, qui synchronise le GPU et le CPU, éliminant la file d’attente de rendu et améliorant ainsi la réactivité et l’input lag.

Plus de 35 jeux et applications ont annoncé le prise en charge de la nouvelle version du DLSS, notamment Cyberpunk 2077, Hitman 3 et Stalker 2.

Justice, le MMO d’arts martiaux de NetEase, sera le premier jeu à recevoir le prise en charge du DLSS 3 via une mise à jour lancée le 12 octobre. A Plague Tale : Requiem sera le premier jeu doté de la nouvelle technologie au lancement lors de sa sortie le 18 octobre.