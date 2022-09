Les rumeurs sur l’avenir de la PS5 : Sony va lancer un nouveau modèle avec lecteur Blu-ray externe

Selon certaines rumeurs, la nouvelle console pourrait être disponible sur le marché dès septembre 2023.

Une dernière révision en vue. Le nouveau modèle PS5 pourrait permettre aux joueurs de détacher et de remplacer le lecteur capable de lire les disques de jeux vidéo. Selon Tom Henderson d’Insider Gaming, Sony pourrait lancer la nouveauté dès septembre 2023 même si d’autres sources donnent comme date la plus probable septembre 2024. Avec la nouvelle PS5 il serait possible de jouer à l’aide d’un lecteur Blu-ray connecté au console via une entrée USB. C. À ce jour, la PS5 est disponible en deux modèles. Une version entièrement numérique sans entrée pour les jeux physiques et une version également activée pour les jeux physiques avec lecteur intégré

Les avantages d’un seul modèle avec lecteur externe

Ce choix simplifierait d’abord la production. Sony ne mettrait qu’un seul modèle sur le marché et non deux. Deuxièmement, acheter la console séparément pourrait sauver les acheteurs. Aussi parce que cela devient de plus en plus cher dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, le Canada et le Japon. En fait, Sony a récemment augmenté les prix des consoles sur tous les principaux marchés non américains. Pas seulement. Avec un lecteur externe, les réparations en cas de panne seraient plus faciles : il suffirait de remplacer ou de réparer cet appareil et non d’envoyer toute la console en SAV.

La nouvelle révision de la PS5 ne devrait pas trop changer son esthétique. Il ressemblera probablement à la version numérique actuelle, le port USB-C supplémentaire à l’arrière étant la seule différence. Selon Insider Gaming, le nouveau modèle aurait un châssis plus compact grâce au lecteur optique séparé de la console. Quant au matériel, il restera cependant quasiment identique.