Les faibles marges bénéficiaires d’EVGA pourraient avoir été partiellement auto-infligées, selon un rapport

Dans le contexte : le week-end dernier, EVGA a annoncé qu’elle ne produirait plus de cartes graphiques avant la révélation par Nvidia de ses GPU de la série RTX 4000. EVGA a affirmé que leur relation avec Nvidia était « abusive » et injuste, mais un rapport d’Igor’s Lab affirme que les problèmes d’EVGA pourraient avoir été partiellement auto-infligés.

De nombreux fans et passionnés de technologie ont été choqués ce week-end par la nouvelle qu’EVGA, l’un des fabricants d’AIBs (Partenaires constructeurs) les plus populaires, ne produirait plus de cartes graphiques basées sur les GPU Nvidia GeForce. EVGA a déclaré que leur relation avec Nvidia était « abusive » et a accusé Nvidia d’avoir un « manque grave de communication » en ce qui concerne la tarification des cartes graphiques.

Le manque de communication aurait conduit EVGA à réduire considérablement ses marges bénéficiaires, en particulier à la suite des récentes baisses de prix des cartes graphiques Ampere haut de gamme. EVGA note qu’ils ont perdu des centaines de dollars sur les cartes de niveau RTX 3080 et RTX 3090 depuis le récent déclin du marché et les baisses de prix qui ont suivi.

Cependant, un rapport d’Igor’s Lab affirme que les problèmes d’EVGA avec les bénéfices peuvent avoir été quelque peu auto-infligés. Igor note qu’EVGA fonctionne différemment des autres producteurs d’AIBs (Partenaires constructeurs) comme Asus, Gigabyte et bien d’autres. Contrairement à ces sociétés, EVGA sous-en bon plan les circuits imprimés et les refroidisseurs à des tiers, ce qui augmente le coût global de production d’une carte. Igor affirme que cette sous-traitance fait chuter les marges bénéficiaires d’EVGA à environ 5 %, contrairement à d’autres fabricants dont les marges se situent autour de 10 %.

Selon Igor, la générosité d’EVGA a également été l’une de leurs chutes. Les cartes graphiques d’EVGA ont eu des périodes de garantie beaucoup plus longues que celles de leurs concurrents, et EVGA a également proposé un programme « intensifier », permettant à un consommateur de mettre à niveau son GPU si sa carte actuelle était rendue « obsolète » par une nouvelle version.

Igor a parlé à un concurrent anonyme, qui a affirmé que la stratégie d’EVGA était « suicidaire » et que « si elle était rentable, nous l’aurions fait depuis longtemps ».

Il est juste de supposer qu’EVGA est honnête avec ses affirmations concernant le traitement abusif des fabricants par Nvidia. Nvidia est connu pour fixer des directives et des délais stricts pour les versions de produits. Un rapport de JPR montre que les directives de Nvidia ont permis aux bénéfices de Nvidia de croître rapidement, tandis que les marges bénéficiaires du fabricant AIBs (Partenaires constructeurs) ont chuté de près de 20 % depuis 2000.

Dans l’ensemble, la poussière de la situation est toujours en train de se déposer et nous ne connaissons actuellement pas toute l’histoire, car nous n’avons entendu que la version de l’histoire d’EVGA. Il est également possible que Nvidia ne commente pas la situation, laissant les utilisateurs curieux encore plus dans l’ignorance de ce qui se passe réellement. Une chose est certaine : l’absence prochaine d’EVGA sur le marché des cartes graphiques est regrettable, et nous espérons qu’ils pourront trouver le succès dans d’autres catégories de produits.